EU-parlamentti hyväksyi EU:n ja Meksikon välisen kauppasopimuksen Sopimus poistaa lähes kaikki osapuolten väliset tullit.

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Meksikon presidentti Claudia Sheinbaum (2. vas.), Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa (vas.) ja EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen (3. vas.) tapasivat Mexico Cityssä toukokuussa. AFP/LEHTIKUVA.

Uutiset | Kauppa STT

EU-parlamentti hyväksyi tänään täysistunnossaan Strasbourgissa kaksi sopimusta, joiden on määrä sujuvoittaa kauppaa ja tiivistää yhteistyötä EU:n ja Meksikon välillä.

EU:n ja Meksikon modernisoitu kokonaissopimus korvaa nykyisen, vuodesta 2000 voimassa olleen kehyssopimuksen. Se hyväksyttiin parlamentissa äänin 479–119. Tyhjää äänesti 65 europarlamentaarikkoa.

Mepit äänestivät myös väliaikaisesta kauppasopimuksesta, joka kattaa muun muassa tullit, immateriaalioikeuksien ja tuotteiden suojaamisen sekä pääsyn Meksikon julkisten hankintojen markkinoille.

Väliaikaisen kauppasopimuksen avulla uusia kauppajärjestelyjä voidaan soveltaa jo ennen kuin kaikki EU-maat ovat ratifioineet kokonaissopimuksen. Se hyväksyttiin äänin 474–131. Tyhjää äänesti 60 meppiä.

Väliaikainen kauppasopimus raukeaa ja korvautuu kokonaissopimuksella, kun jälkimmäinen tulee kokonaisuudessaan voimaan.

Vientinäkymät paranevat

Uusi kokonaissopimus voi parlamentin mukaan kasvattaa merkittävästi EU:n tavara- ja palveluvientiä Meksikoon. EU-maiden yritykset voivat säästää sopimuksen myötä jopa 100 miljoonaa euroa vuodessa tullimaksuissa.

– Sopimus poistaa lähes kaikki osapuolten väliset tullit, mikä hyödyttää EU:n maanviljelijöitä ja elintarvikeviejiä. Tällä hetkellä Meksiko perii jopa 45 prosentin tulleja esimerkiksi juuston ja sianlihan tuonnista, parlamentti kirjoittaa tiedotteessaan.

Parlamentti kiittelee myös sitä, että sopimuksen myötä EU:n perinteiset maatalous- ja elintarviketuotteet suojataan Meksikossa, jolloin EU:n alueellisia erikoisuuksia jäljittelevien tuotteiden myynnistä tulee laitonta.

Parlamentin hyväksyntä mahdollistaa sen, että EU:n jäsenmaiden neuvosto voi virallisesti tehdä sopimukset Meksikon kanssa. Sen jälkeen kokonaissopimus on ratifioitava kaikissa EU-maissa ja Meksikossa ennen kuin se astuu täysimääräisesti voimaan.

Yli 130 miljoonan asukkaan Meksiko on Brasilian jälkeen EU:n toiseksi suurin kauppakumppani Latinalaisessa Amerikassa. EU puolestaan on Meksikon kolmanneksi suurin kauppakumppani Yhdysvaltain ja Kiinan jälkeen.