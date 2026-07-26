Poliisivene noukki poliisia paenneen miehen järvestä Mies ei suostunut tulemaan rantaan, joten poliisivene kävi noutamassa miehen järvestä.

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Noin 30-vuotias mies ei suostunut tulemaan Vesijärvestä pois, joten poliisivene kävi hakemassa hänet sieltä. Kuvituskuva. JADE SILPO / LEHTIKUVA.

Uutiset | Rikokset STT

Lahdessa noin 30-vuotias mies pakeni lauantai-iltana poliisia uimalla järveen arviolta 20 metrin päähän rannasta eikä suostunut tulemaan järvestä pois. Poliisivene kävi noukkimassa hänet järvestä, kertoi Hämeen poliisi sunnuntaina.

Poliisi oli aiemmin saanut tehtävän, jonka mukaan mies ja nainen olivat kokeilleet autojen ja talojen ovia. Poliisi löysi tuntomerkkejä vastaavan miehen kaupasta, josta mies kuitenkin pakeni poliisia juosten Vesijärveen. Paetessaan hän tönäisi poliisia, tiedotteessa kerrotaan.

Mieheltä kauppaan jääneistä tavaroista löytyi huumausainetta ja kaksi teräasetta.

Poliisiasemalle vietyä miestä epäillään muun muassa huumausainerikoksesta ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Hänen seurassaan ollutta naista ei ollut tavoitettu.