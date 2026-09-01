Eduskunnan syysistuntokausi alkaa – Vornasen jatko on muiden kansanedustajien käsissäVaalien läheisyys voi sähköistää tunnelmaa. Kierroksia keskusteluihin tulossa muun muassa ensi kauden vaikeista talouspäätöksistä.
Eduskunnan viimeinen syysistuntokausi tällä vaalikaudella alkaa tänään.
Vaalien läheisyys herättänee kärkevää eduskuntakeskustelua, kun puolueet pyrkivät tuomaan esiin omia tavoitteitaan ensi vaalikaudelle.
Loppukesän aikana kierroksia ottanut vääntö ensi vaalikauden miljardien eurojen sopeutuskeinoista jatkuu kiivaana syksyn mittaan.
Myös muun muassa pitkään valmisteilla ollut lakiesitys teknologian hyödyntämisestä sosiaalihuollossa, kuten vanhustenhuollossa, herättänee yhä keskustelua.
SDP:n sisällä erimielisyyksiä aiheuttaneen niin sanotun käännytyslain voimassaolon jatkaminen on myös tulossa eduskuntaan.
Seuraaviin eduskuntavaaleihin on aikaa 7,5 kuukautta.
Hallituksen tulee antaa vihoviimeiset esityksensä marraskuussa, budjettilait jo lokakuussa. Eduskunta hyväksyy valtion ensi vuoden budjetin joulukuussa.
Kansanedustaja Timo Vornasen (tv.) jatko eduskunnassa on muiden kansanedustajien käsissä.
Eduskunnan virasta pidätetyn pääsihteerin Antti Pelttarin tilanteen on määrä olla esillä ensi viikolla eduskunnan kansliatoimikunnan kokouksessa. Helsingin Sanomat uutisoi heinäkuun lopussa, että Pelttari on saanut syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta.
Hän on ollut viime kesästä lähtien virasta pidätettynä.
Kansanedustaja Timo Vornasen (tv.) jatko eduskunnassa on muiden kansanedustajien käsissä. Erottamiseen johtava prosessi voi alkaa, jos joku kansanedustajista erottamista ehdottaa.
Vornasen ehdollisesta vankeusrangaistuksesta tuli heinäkuussa lainvoimainen. Vornanen ampui pistoolilla maahan helsinkiläisravintolan ulkopuolella keväällä 2024.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat