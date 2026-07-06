Ukraina: Venäjän iskut surmasivat ainakin kymmenen ihmistä Kiovassa ja sen lähistölläUkrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi varoitti sunnuntaina, että Venäjä valmistelee laajamittaisia iskuja
Venäjän iskut surmasivat yli kymmenen ihmistä Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ja sen lähistöllä maanantaina, kertovat paikalliset viranomaiset.
Viranomaisten mukaan ainakin kymmenen ihmistä kuoli Kiovassa ja kymmeniä haavoittui. Myös Butshan alueella kuoli ainakin yksi ihminen iskuissa.
Kiovan sotilashallinnon johtajan Tymur Tkatshenkon mukaan Venäjä iski Kiovaan ballistisin ohjuksin. Iskut sytyttivät lukuisia tulipaloja asuinrakennuksissa.
Torstaina Venäjä teki hyökkäyssodan mittavimman Kiovaan kohdistuneen ilma-iskujen sarjan. Iskut surmasivat tuolloin ainakin 30 ihmistä.
Venäjä sanoo torjuneensa ukrainalaisia lennokkeja
Venäjän puolustusministeriö sanoo maan asevoimien tehneen ukrainalaisiin sotilaskohteisiin laajoja iskuja lennokein ja ohjuksin. Puolustusministeriön mukaan iskuja kohdennettiin myös ukrainalaiseen energiainfrastruktuuriin.
Puolustusministeriö sanoo maan asevoimien torjuneen yön aikana yli 500 ukrainalaista lennokkia. Paikallisten viranomaisten mukaan lennokkeja torjuttiin muun muassa pääkaupunki Moskovan ja miehitetyn Krimin alueilla.
Huippukokouksen edellä
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi varoitti sunnuntaina, että Venäjä valmistelee laajamittaisia iskuja ennen tällä viikolla järjestettävää sotilasliitto Naton huippukokousta.
Zelenskyin ja rauhantunnusteluissa välittäjänä toimineen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin on määrä tavata kahdenvälisesti kokouksen yhteydessä keskiviikkona. Trump on ilmaissut aikovansa olla yhteydessä jälleen myös Venäjän presidentti Vladimir Putiniin.
Trump ja Zelenskyi tapasivat edellisen kerran kesäkuussa Ranskassa järjestetyn G7-huippukokouksen yhteydessä. Tuolloin johtajat sopivat lisäävänsä painostusta Venäjää kohtaan sodan lopettamiseksi.
Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on jatkunut jo lähes neljä ja puoli vuotta.Artikkelin aiheet
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