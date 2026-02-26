Teollisuuden näkymät paranivat helmikuussa, kuluttajien luottamus heikkeniKuluttajat eivät halua nyt tehdä isoja hankintoja tai ottaa lainaa.
Kuluttajien luottamus heikkeni helmikuussa entisestään, kertoo Tilastokeskus. Ajankohtaa pidettiin erittäin epäotollisena isoille hankinnoille ja lainanotolle.
Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku painui –10,5:een, kun se oli tammikuussa –8,7. Luottamus oli matalinta pääkaupunkiseudulla.
Helmikuussa rahankäyttöaikeita oli vain niukasti ja asunnon ostoa suunniteltiin normaalia vähemmän.
EK:n luottamusindikaattorin mukaan teollisuuden ja vähittäiskaupan talousluottamus vahvistui helmikuussa edelliskuusta. Palveluissa indikaattorin lukema taas laski ja myös rakentamisen luottamus heikkeni entisestään.
EK:n pääekonomistin Penna Urrilan mukaan ilahduttavinta on teollisuuden luottamuksen nousutrendi, sillä se kertoo vientikysynnän paranemisesta vähitellen.
Kokonaisuutena elinkeinoelämän luottamus ei juuri muuttunut helmikuussa.
