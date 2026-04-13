MDI:n Rasmus Aron mukaan Tunturi- ja Pohjois-Lapin sekä Pietarsaaren seudun kunnat kasvavat, koska niissä on vahva talous, vetovoimainen elinkeinoelämä ja houkutteleva luonto. Luhanka ja Kustavi lisäävät väestöä panostamalla matkailuun ja mökkiläisiin.

Pietarsaaren seutu on elinvoimainen ja moninainen korkean työllisyysasteen, yritystoiminnan ja maahanmuuton ansiosta. Tunturi-Lapin kasvu perustuu matkailuun ja luonnon vetovoimaan.