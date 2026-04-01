Suomessa mittaushistorian lämpimin maaliskuu – ylin lämpötila kipusi 12,6 asteeseen Edellinen ennätys on vuodelta 2007, jolloin maaliskuun keskilämpötila oli nollassa.

Koko maan keskilämpötila oli 1,1 astetta, mikä on uusi ennätys.

Suomessa oli mittaushistorian lämpimin maaliskuu, kertoo Ilmatieteen laitos. Koko maan keskilämpötila oli 1,1 astetta, mikä on uusi ennätys.

Ilmastonmuutos nosti keskilämpötilaa noin 1,9 asteella. Tieto perustuu Ilmatieteen laitoksen ja Helsingin yliopiston vertaisarvioituun menetelmään.

Edellinen ennätys on vuodelta 2007, jolloin maaliskuun keskilämpötila oli nollassa.

Lähes jokaisella Ilmatieteen laitoksen havaintoasemalla mitattiin uusi maaliskuun keskilämpötilan ennätys. Sodankylässä Tähtelän havaintoaseman kuukausikeskilämpötila oli –0,7 astetta, mikä tarkoittaa, että maaliskuu oli siellä lämpimin yli sataan vuoteen.

Nykyilmastossa näin lämmin maaliskuu esiintyy Sodankylässä arviolta noin kerran 60 vuodessa, mutta ilman ilmastonmuutoksen lämmittävää vaikutusta sen todennäköisyys olisi ollut vain noin kerran 400 vuodessa.

Maaliskuun lämpö sai lumet sulamaan vauhdilla koko Suomessa, ja lunta oli maaliskuun lopussa idässä ja pohjoisessa monin paikoin ennätyksellisen vähän. Maaliskuun viimeisenä päivänä lumipeite oli suurelta osin sulanut koko maassa Koillismaata ja Lappia lukuun ottamatta.

Maaliskuun ylin mitattu lämpötila oli Heinolassa maaliskuun 22. päivänä mitattu 12,6 astetta. Utsjoen Nuorgamissa mitattiin maaliskuun 2. päivänä kuukauden kylmin lukema, –25,2 astetta.