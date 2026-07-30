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Pääkaupunkiseudun ratikkakaupan kiista kärjistyy – osapuolet syyttävät toisiaan harhaanjohtavista väitteistä
Suomen mittapuulla jättimäinen ratikkahankinta on nyt julkista sanasotaa, jossa kiistellään ainakin hinnasta ja laista.
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Uutiset
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Talous
30.7.2026
11:30
Joonatan Reunanen
Artikkelin aiheet
ratikkahankinta
Kaupunkiliikenne
Škoda transtech
Stadler
hankintalaki
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