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Uutiset
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Ympäristö
18.9.2026
11:22
Henrik Hohteri
Artikkelin aiheet
kaivostoiminta
luonnonsuojelu
Natura 2000
Viiankiaapa
malminetsintä
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