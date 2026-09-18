Aloitteessa esitetään, että datakeskuksille asetetaan ehdot ja rajoitukset sähköverkkoon liittymiselle ja toiminnan harjoittamiselle.

Aloitteen mukaan tavoitteena on turvata sähkön riittävyys ja kohtuuhintaisuus. Kuvassa datakeskustyömaa Kouvolassa. SASU JÄRNSTEDT / LEHTIKUVA.

Aloitteen mukaan tavoitteena on turvata sähkön riittävyys ja kohtuuhintaisuus. Kuvassa datakeskustyömaa Kouvolassa. SASU JÄRNSTEDT / LEHTIKUVA.

Datakeskusten sääntelyä vaativa kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite on kerännyt vaadittavat 50 000 kannatusilmoitusta.

Aloitteessa esitetään, että datakeskuksille asetetaan ehdot ja rajoitukset sähköverkkoon liittymiselle ja toiminnan harjoittamiselle. Aloitteen mukaan tavoitteena on turvata sähkön riittävyys ja kohtuuhintaisuus kotitalouksille sekä muulle teollisuudelle.

Lisäksi aloitteessa esitetään erillistä datakeskusmaksua, joka vastaisi ja kompensoisi toiminnan aiheuttamia ympäristöhaittoja ja käytettyjä resursseja.

Haasteita datakeskusten sääntelylle aiheuttaa aloitteen mukaan se, ettei mikään yksittäinen taho valvo datakeskuksia kokonaisuutena, vaan päätösvalta niiden sijoittumisesta on pitkälti kunnilla.

”Esitämme, että tämän kansalaisaloitteen pohjalta käynnistetään lainvalmistelu sellaisen sääntelyn luomiseksi, jolla varmistetaan, etteivät datakeskukset vaaranna huoltovarmuutta tai vaikuta negatiivisesti kuluttajien ja muun teollisuuden sähkön hintaan ja riittävyyteen”, aloitteessa sanotaan.

Eduskuntaan jätetyt kansalaisaloitteet raukeavat vaalikauden päättyessä, jos niitä ei ole ehditty käsitellä. Seuraavat eduskuntavaalit järjestetään huhtikuussa.

Teknologiajätti Google ilmoitti viime viikolla 13 miljardin euron investoinneista datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin Suomessa seuraavien kahden vuoden aikana. Googlen mukaan kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa. STT:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan koko 13 miljardia euroa ei kuitenkaan jää Suomeen.

Google rakentaa uudet datakeskukset Muhokselle, Kajaaniin ja Vaalaan. Lisäksi yhtiö aikoo laajentaa jo olemassa olevaa Haminan datakeskusta.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid kertoi elokuussa, että Suomen sähkönkulutuksen kasvu on voimistumassa lähivuosina. Kasvua vauhdittavat etenkin datakeskus- ja sähkökattilahankkeet.

Jos kaikki liittymissopimuksen tehneet hankkeet toteutuisivat täysimääräisesti tulevien vuosien aikana, ne lisäisivät sähkönkulutusta Suomessa lähes 40 prosenttia vuoden 2025 tasoon verrattuna, Fingrid kertoi.