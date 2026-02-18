Journalistiliitto: Suomi tarvitsee pysyvän mediatuenLiitto pitää STT:lle valmisteltavaa kertaluontoista valtiontukea askeleena oikeaan suuntaan.
Journalistiliiton mukaan Suomi tarvitsee valtiolta pysyvän mediatuen sekä mediapoliittisia linjauksia, joilla turvataan journalistisen median toimintaedellytykset.
Liitto tiedotti linjastaan keskiviikkona samaan aikaan, kun Suomen Tietotoimisto (STT) tiedotti irtisanovansa 13 työntekijää muutosneuvottelujen lopputuloksena ja jättävänsä korvaamatta 8 muuten päättynyttä työsuhdetta.
Samaan aikaan liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) kertoi käynnistävänsä kertaluontoisen 1,05 miljoonan euron valtiontuen valmistelun STT:lle.
”Tämä yksittäinen rahoituspäätös on askel oikeaan suuntaan. On valtavan tärkeää, että päättäjät ovat ymmärtäneet kotimaisen uutistoimiston merkityksen ja haluavat tukea sitä”, Journalistiliiton puheenjohtaja Marjaana Varmavuori sanoo tiedotteessa.
Varmavuoren mukaan STT:lle annettava kertaluontoinen tuki ei kuitenkaan yksin riitä ratkaisemaan alan ongelmia, vaan tarvitaan pitkäjänteisiä päätöksiä.
Valtiontukipäätöksessä STT:n pääluottamushenkilö Hannu Aaltonen moittii sitä, että päätöksen syntymisessä kesti niin pitkään.
”Olisi hyvä, että Suomessa olisi ollut jonkinlainen keskitetty mediapolitiikka jo aikoja sitten.”
Pitkäjänteisempää mediatukea ja -politiikkaa peräänkuulutettiin jo syksyllä liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen (ps.) koolle kutsumassa pyöreän pöydän keskustelussa.
”Mediaedustajat nostivat esille mediapolitiikkaa ja sitä kautta myös mediatukia, eli että ne olisivat systemaattisia ja pitkäkestoisia”, kertoi STT:n toimitusjohtaja Kimmo Laaksonen.
Laaksosen mukaan vaihtoehto suoralle mediatuelle uutistoimiston tukemiseksi on valtion asiakkuus, joka on yleistä kansallisten uutistoimistojen toiminnassa maailmalla.
STT:n kertaluontoisen valtiontuen julkistuksen yhteydessä keskiviikkona LVM:stä ei kuulunut vastakaikua median pitkäjänteiselle tukemiselle.
"Kotimaisen media-alan kilpailukyky ei kuitenkaan voi perustua merkittäviin tai pitkäaikaisiin tukijärjestelmiin", ministeri Ranne sanoi.
