Tutkimus: STT on Suomen luotetuin uutismediaYle osoittautui tutkimuksessa luotetuimmaksi kansalliseksi yleisradioyhtiöksi oman maansa kansalaisten keskuudessa, kun sitä vertailtiin Ruotsin ja Britannian vastaaviin.
Suomen luotetuin uutismedia on Suomen Tietotoimisto STT. Asia selviää Uutismedioiden Luottamus & Maine 2026 -tutkimuksesta, jossa on tutkittu kansalaisten luottamusta uutismedioita kohtaan.
STT sai tutkimuksessa luottamusarvosanakseen 3,83. Toiseksi luotettavimmaksi suomalaiset arvioivat Uuden Jutun, joka sai arvosanan 3,50. Luottamuksen katsotaan olevan hyvällä tasolla, jos arvosana on vähintään 3,50.
Kolmanneksi luotetuin oli Helsingin Sanomat pienellä erolla Yleisradioon. Niiden lisäksi kohtalaisen luottamuksen tasolle ylsi MTV3. Helsingin Sanomat sai arvosanan 3,48, Yle 3,47 ja MTV3 3,07.
Ilta-Sanomien ja Iltalehden saamat arvosanat jäivät lukemiin 2,80 ja 2,66.
Luottamusta organisaatiota kohtaan mitataan viisiportaisella arviointiasteikolla.
Ruotsissa ykkössijan vei niin ikään perinteinen tietotoimisto, TT Nyhetsbyrån.
Kansallisia yleisradioyhtiöitä vertailtaessa Yle osoittautui tutkimuksessa luotetuimmaksi oman maansa kansalaisten keskuudessa. Ruotsin SVT ylsi arvosanaan 3,43, ja Britannian BBC jäi tasolle 3,00.
Alkukesällä tehtyyn kyselytutkimukseen, jossa selvitettiin valittujen media-alan organisaatioiden mainetta kansalaisten keskuudessa, osallistui lähes 1 900 vastaajaa Suomesta. Yksittäisen median maineen virhemarginaali on 0,05 yksikköä suuntaansa asteikolla yhdestä viiteen.Artikkelin aiheet
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