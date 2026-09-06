Markku Siponen varoittaa, että kotihoidontuen lakkauttaminen siirtäisi lisää painetta jo valmiiksi tiukoilla olevaan päivähoitoon ja tätä kautta kunnallisveroprosentteihin.

Keskustan Siponen: Keskusta ei hyväksy kotihoidontuen romuttamista − ”Perheiden pitää voida päättää lastensa hoidosta itse”

Keskustan varapuheenjohtajan Markku Siposen mielestä pienten lasten kotihoidontuki on jälleen ankaran vainon kohteena.

”Perheiden valinnanmahdollisuuden viemistä perustellaan milloin työllisyys-, milloin tasa-arvosyillä. On mahdoton ymmärtää, miksi perheiden mahdollisuus päättää itse lastensa hoidosta on kuin punainen vaate etenkin sinipunapuolueille taustavoimineen”, Siponen linjaa.

Keskustalaisen mukaan kotihoidontuen romuttaminen veisi perheiltä valinnanmahdollisuuden.

”Lasta kotona hoitavat vanhemmat päätyisivät isolla todennäköisyydellä kortistoon, kun työpaikkoja ei ole. Suomi rämpii suurtyöttömyydessä”, hän varoittaa.

”Liikkeellä ovat tutut tahot: kokoomus ja SDP sekä näitä puolueita tukevat Hakaniemen ja Etelärannan herrat ja rouvat. Viimeisimpänä aiheeseen tarttui Helsingin Sanomat”, Siponen sivaltaa.

”On mahdoton ymmärtää, miksi perheiden mahdollisuus päättää itse lastensa hoidosta on kuin punainen vaate etenkin sinipunapuolueille taustavoimineen.” Markku Siponen

Markku Siposen mukaan asia on keskustalle kynnyskysymys, josta ei jousteta.

”Keskusta ei hyväksy kotihoidontuen romuttamista eikä neuvottele siitä. Perheiden pitää voida myös tulevaisuudessa päättää lastensa hoidosta itse. Siitä päättäminen ei kuulu Petteri Orpolle eikä Antti Lindtmanille, ei EK:lle eikä SAK:lle.”

Hän varoittaa, että kotihoidontuen lakkauttaminen siirtäisi lisää painetta jo valmiiksi tiukoilla olevaan päivähoitoon ja tätä kautta kunnallisveroprosentteihin.

”Etenkin Kokoomuksen ja SDP:n johtamissa kaupungeissa jyllää käsittämätön usko jättipäiväkotien autuuteen – esimerkiksi Helsingissä suunnitellaan 18 nykyisen päiväkodin lakkauttamista.”

Kotihoidontukea voidaan Siposen mielestä uudistaa ja kehittää, mutta perheiden valinnanmahdollisuus pitää kaikissa oloissa turvata. Maahanmuuttajien osalta pitää hakea täsmäratkaisuja, eikä romuttaa suomalaisten vanhempien mahdollisuutta olla kotona lastensa kanssa.