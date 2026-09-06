Yhdysvaltain erityislähettiläät Jared Kushner ja Steve Witkoff saapuivat Kiovaan junallaTapaaminen Moskovassa kesti kolmisen tuntia. Kremlin mukaan keskustelu yhdysvaltalaislähettiläiden kanssa oli rakentava.
Yhdysvaltojen erityislähettiläät Jared Kushner ja Steve Witkoff ovat alkuiltapäivästä Suomen aikaa saapuneet Kiovaan junalla. Heidän on määrä tänään tavata Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun monesti Moskovassa vieraillut kaksikko matkustaa Kiovaan.
Lähettiläät vierailivat eilen Moskovassa ja keskustelivat presidentti Vladimir Putinin kanssa suunnitelmista sodan lopettamiseksi Ukrainassa. Sodan aikana Ukrainaan ei ole ollut mahdollista saapua lentäen, joten ulkomaiset vierailijat ovat matkustaneet rautateitse.Artikkelin aiheet
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