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Juuri nyt | Yle: Venäjä-aineistojen käyttöä rajoitettiin vuoteen 9999 − epäilys itsesensuurista heräsi
Tilaajalle | Metsästäjien tulee olla huolellinen mentäessä ASF-tartunta-alueelta muualle metsästämään