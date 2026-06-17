Se siitä Euroopan ryhtiliikkeestä: Torson Iran-diilin tehnyt Trump kiilaa sotkemaan Ukraina-neuvotteluja USA:n johtaja antaa nyt ymmärtää, että hän voisi tukea eurooppalaista mallia Venäjän hyökkäyssodan lopettamiseksi.

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Trump esikuntineen on palaamassa hieromaan rauhaa Putinin ja Zelenskyin kanssa. Euroopan johtajien aloitetta odotetaan edelleen. Kuva: Niko Moisas

Uutiset | Ulkomaat Tapio Nurminen

Lue artikkelin tiivistelmä Bloombergin julkaisema Iran-diili jakoi mielipiteitä, ja Donald Trump esitti G7-kokouksessa Ranskassa kiistanalaisia väitteitä sen saavutuksista.

Emmanuel Macronin johtama Ranska muutti kokouksen sisältöä Trumpin mieltymysten mukaiseksi.

Volodymyr Zelenskyi arveli, että Putin taipuisi neuvotteluihin vain Trumpin myötävaikutuksella ja ehdotti kahdenvälisiä keskusteluja USA:ssa.

EU-johtajien Brysselin huippukokouksessa ei valmisteltu uutta Ukraina-aloitetta, vaan päätettiin jatkaa Venäjän painostamista. Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama. Lue lisää Avaa tiivistelmä

Niillä tavallisilla eurooppalaisilla, jotka ovat jaksaneet seurata sekä Trumpin sotasekoilua Iranissa että hänen edesottamuksiaan Ukrainan kanssa, moraalinen kompassi on taatusti hukassa.

Kaikki varteenotettavat tahot suhtautuvat Bloombergin julkaisemaan tuoreeseen Iran-diiliin vähintäänkin varauksellisesti, osa myös jyrkän kriittisesti.

Silti Yhdysvaltain presidentin annettiin G7-kokouksessa Ranskassa esittää täysin perättömiä väitteitä siitä, mitä kaikkea sodalla ja sen päättäneellä alustavalla yhteisymmärryspöytäkirjalla saavutettiin.

Trumpin annettiin G7-kokouksessa esittää täysin perättömiä väitteitä siitä, mitä Iran-hyökkäyksellä saavutettiin.

On myös täysin kiistatonta, että Trump hyysäsi Putinia ja yritti lopettaa Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa hyökkääjän ehdoilla.

Siitä huolimatta Euroopan mahtimaiden johtajat ovat nyt toiveikkaita sen suhteen, että Putinin valloitusretki voidaan yhdessä Trumpin kanssa pysäyttää ukrainalaisten ja eurooppalaisten kannalta siedettävällä tavalla.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi osallistui G7-kokoukseen Ranskassa ja keskusteli siellä muiden muassa Donald Trumpin kanssa. Kuva: HANDOUT

Vaikka arvaamattoman kiinteistömiljardöörin mielistelyllä ei tähän mennessä ole saavutettu juuri mitään hyvää, sitä jatkettiin Évian-les-Bainsissa Genevenjärven etelärannalla sumeilematta.

MT:n saksalaisten ja ranskalaisten diplomaattilähteiden mukaan kokousta isännöineen presidentti Emmanuel Macronin esikunta teki kaiken mahdollisen ja mahdottoman Trumpin miellyttämiseksi. Tiettävästi esimerkiksi ilmastonmuutos ja kehitysapu poistettiin kokouksen asialistalta, koska Yhdysvaltain presidentti karsastaa molempia.

Miksi näin? Onko takana joku harkittu strategia, jolla Ukrainassa päästään hyvään lopputulokseen? Eikö Putin pysähdy ilman Trumpin myötävaikutusta?

Ilmastonmuutos ja kehitysapu poistettiin G7-kokouksen asialistalta, koska Yhdysvaltain presidentti ei pidä niistä

Usea eurooppalaisten medioiden siteeraamat lähteet, sekä eurooppalaiset että yhdysvaltalaiset, väittävät Trumpin runnovan nyt diiliä, jossa Eurooppa antaa tukensa Iran-sopimukselle ja varmistaa osaltaan Hormuzinsalmen avaamista. Vastapalvelukseksi USA edistää eurooppalaista mallia sodan lopettamiseksi Ukrainassa.

G7-kokousta isännöinyt Ranskan Emmanuel Macron (keskellä) teki hartiavoimin töitä, jotta Trump pysyy tyytyväisenä ja palaa tukemaan Venäjän hyökkäystä torjuvaa presidentti Zelenskyin johtamaa Ukrainaa. Kuva: THIBAULT CAMUS

Julkisesti Yhdysvaltain johtaja antoi ymmärtää, ettei eurooppalaisten tukea välttämättä tarvita Hormuzinsalmella.

Toisaalta jotain kertoo se, että Trump hyväksyi G7-julkilausuman paineen lisäämisestä Moskovan suuntaan. Hän jopa lupasi palauttaa Venäjän vastaiset öljypakotteet, mutta ei tosin kertonut, koska ja missä laajuudessa.

G7-kokoukseen osallistunut Ukrainan Volodymyr Zelenskyi antoi selvästi ymmärtää, että Trumpia tarvitaan, jos Putin halutaan taivuttaa siedettävään neuvotteluratkaisuun.

Zelenskyi ehdotti Valkoisen talon isännän rohkaisemana Vladimir Putinille kahdenvälisiä neuvotteluja USA:ssa sen jälkeen, kun Venäjän johtaja oli kieltäytynyt kutsusta tulla Évianiin Ranskaan.

Zelenskyi ehdotti Valkoisen talon isännän rohkaisemana Putinille kahdenvälisiä neuvotteluja USA:ssa.

Moskovan tulkinta USA:n ja Euroopan Ukraina-yhteistyöstä ei taas viittaa mitenkään siihen, että rauhanponnisteluissa edettäisiin nyt parempaan suuntaan.

Venäjän presidentti soitti Trumpille tämän syntymäpäivänä. Kremlin mukaan Putinin ja Zelenskyin tapaamisesta ei keskusteltu, mutta Yhdysvaltain presidentin näkemys ”hyvästä” puhelusta kyllä vahvistettiin.

Kukaan ei tietenkään tiedä, onko tuo mainittu hyvä Ukrainan kannalta hyvää? Moskova joka tapauksessa vetoaa toistuvasti siihen, mistä Trump ja Putin keskustelivat tai sopivat Alaskassa elokuussa 2025.

Yksityiskohtia ei tiedetä, mutta se tuskin oli myönteistä Ukrainan kannalta.

Moni Euroopassa pelkää, että Ukraina-neuvotteluissa ollaan palaamassa tilanteeseen, jossa Trump ja Putin suhmuroivat loppuratkaisua ukrainalaisia ja eurooppalaisia kuulematta. Kuva: Timo Filpus

Jos joku strategia siedettävän ratkaisun löytämiseksi on kypsymässä, merkit vahvasta eurooppalaisesta kädenjäljestä ovat vielä heikkoja.

EU-johtajat keskustelevat Ukrainan tilanteesta loppuviikon huippukokouksessa Brysselissä. MT:n näkemien loppulauselmatekstien perusteella uutta neuvottelualoitetta ei ole luvassa. Ukrainan tukemista ja Venäjän painostamista jatketaan entistä väkevämmin.

EU-johtajat ovat ilmeisesti tyytyväisiä, että Trump golf-kavereineen ja vävypoikineen palaa hieromaan rauhaa Ukrainaan.

Väistämättä tuntuu siltä, että Euroopan mahtimaiden johtajat ovat päinvastoin tyytyväisiä, kun Trump golf-kavereineen ja vävypoikineen palaa hieromaan rauhaa Ukrainaan. Eikä toiveita eurooppalais-ukrainalaisista neuvottelunuoteista ainakaan vielä kannata elätellä.

Kirjoittaja on Maaseudun Tulevaisuuden Eurooppa-kirjeenvaihtaja.