NYT: Yhdysvallat aikoo vähentää reippaasti Euroopassa olevien hävittäjien määrää Koneiden vähentäminen heikentäisi Naton valmiuksia pitkän kantaman iskuihin ja valvontaan.

Jaa Kuuntele

Pentagon kieltäytyi kommentoimasta tarkkoja määriä. AFP/LEHTIKUVA.

Uutiset | Ulkomaat STT

Yhdysvallat aikoo vähentää F-15- ja F-16-hävittäjiensä määrää Euroopassa, kertoo New York Times perustuen kahden korkean eurooppalaisen virkamiehen kertomaan. Lehden mukaan noin 150 hävittäjästä Eurooppaan jäisi 100.

Lisäksi meritiedustelukoneiden määrä vähenisi vajaalla kymmenellä koneella ja kaikki Euroopan saatavilla olevat kahdeksan ilmatankkauskonetta poistuisivat.

Uudelleensijoitettavaksi menisivät myös ohjussukellusvene ja lentotukialus sekä useat sotalaivat ja kymmenet lentotukialustehtäviin liittyvät lentokoneet. Myös toinen Euroopan puolustukseen osoitetuista pommikoneryhmistä oltaisiin sijoittamassa uudelleen.

Päätös heikentäisi puolustusliitto Naton kykyä pitkän kantaman iskuihin ja valvontaan.

Trump on vuosia kritisoinut Yhdysvaltojen suurta taakkaa Naton puolustuksessa.

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon kieltäytyi kommentoimasta tarkkoja määriä ja viittasi Yhdysvaltain Euroopan komentokeskuksen viime viikon lausuntoon. Sen mukaan Yhdysvallat aikoo vähentää sitoumuksiaan Euroopassa.

Pentagon ei ole virallisesti julkaissut aikataulua lentokoneiden ja sota-alusten poisvetämiselle, mutta yhdysvaltalaiset virkamiehet ovat antaneet ymmärtää sen tapahtuvan paljon aikaisemmin kuin Euroopassa on osattu valmistautua.

Euroopan komentokeskuksen johtaja, kenraali Alexus Grynkewich sanoi viime viikon lausunnossa, että Naton mallissa on ollut epäterve riippuvuussuhde Yhdysvaltain joukossa.

”Presidentti Donald Trump, puolustusministeri Pete Hegseth ja muut ovat tehneet selväksi, että tämän pitää muuttua ja se tulee muuttumaan. Samanaikaisen konfliktin mahdollisuus useilla eri sotatoimialueilla edellyttää sitä”, Grynkewich sanoi.

Trump kertoi toukokuussa omistamassaan viestipalvelu Truth Socialissa, että hän aikoo lähettää Puolaan 5 000 sotilasta lisää. Ennen Trumpin ilmoitusta Pentagon oli ilmoittanut vähentävänsä Eurooppaan sijoitettujen prikaatien taisteluryhmien määrää.

Trump on vuosia kritisoinut Yhdysvaltojen suurta taakkaa Naton puolustuksessa. Hän on toistuvasti kehottanut Eurooppaa tekemään enemmän puolustuksensa eteen ja uhannut Yhdysvaltojen vetäytymisellä puolustusliiton toiminnasta.