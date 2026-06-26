Kasvistuotteet korvaavat ja jäljittelevät perinteisiä tuotteita, vaikka niitä kehittävät yritykset muuta sanoisivat Valio ei halua puhua maitoa tai lihaa korvaavista tuotteista. Oatly ei halua matkia maitotuotteita – tuotesortimentti nyt vain sattuu olemaan sama.

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Valio käynnistelee Joensuussa kasvisproteiinien tuotantoa. Kuva: Jarno Artika

Uutiset | Ruoka Kommentti Paula Liesmäki

Kasvisproteiinituotteiden valmistusta Joensuussa käynnistelevä Valio painotti alkuviikolla toimittajatilaisuudessa, ettei halua puhua maitoa tai lihaa korvaavista tuotteista.

”On rinnakkaisia, yhtä hyviä vaihtoehtoja, jotka monipuolistavat proteiininkulutusta. Niistä ei tarvitse valita vain yhtä.”

Tosiasiassa kyseessä on tietenkin valinta. Jos valitsen kasvipohjaisen, jää eläinperäinen kaupan hyllylle.

Valio on ostellut kasviproteiinibrändejä. Vielä kasviproteiinit eivät ole kannattavaa liiketoimintaa. Tulevaisuus näyttää, tulevatko tilalliset saamaan niistä tuottoa. Halutaanko niitä lautaselle?

Tuotteen leimaaminen lihan korvikkeeksi ei välttämättä houkuttele muita kuin kasvissyöjiä. Miksi haluaisin korviketta, kun aitoakin tavaraa on saatavilla?

Ehkä juuri tästä syystä ruotsalaisen kaurajuomavalmistaja Oatlyn edustaja painotti keväällä toimittajille, että kaurajuoma on paljon enemmän kuin vaihtoehto maidolle.

Valion havaintojen mukaan vastakkainasettelu syömisessä on vähentynyt. Vegaanien määrä ei kasva, toisin kuin joustavasti syövien.

Tuotteita pitää siis myydä lihaa syöville ja maitoa juoville asiakkaille. Heitä ei pidä suututtaa.

Jos valitsen kasvipohjaisen, jää eläinperäinen kaupan hyllylle.

Valio on juuriltaan maitotalo, joten se on eri asemassa kuin Oatly, joka etenkin aiempina vuosina käytti ahkerasti Wow no cow -slogania.

Oatly esittelee sivuillaan ennusteita siitä, kuinka monta litraa lehmänmaitoa sen tuotteet korvaavat.

Yhtiö kertoo, ettei se halua jäljitellä lehmänmaitoa: sen makua tai ravintokoostumusta. Tuotteet Oatly kyllä jäljittelee.

Täysmaito, kevytmaito, rasvaton maito, kahvimaito, luomumaito, jugurtti, turkkilainen jugurtti, ruokakerma, vispikerma, vaniljakastike, creme fraiche ja pehmis löytyvät myös Oatlylta kauraversioina.

Valion vegaanisissa valikoimissa on muun muassa vegenakkeja, härkäpapusuikaleita ja kaurajauhista.

Tuotteita pitää myydä lihaa syöville ja maitoa juoville asiakkaille.

Oatlyn mukaan yhtiö jäljittelee kuluttajien tottumuksia. Monilla markkinoilla kuluttajat ovat tottuneet esimerkiksi täysmaitoon ja kevytmaitoon.

Olemme tottuneet juomaan ja syömään tiettyjä tuotteita. Kääntämällä ne kasvipohjaisiksi kynnys kokeilla niitä voi madaltua.

Samalla omitaan vuosituhansien kehitystyö.

Lampaat, vuohet ja naudat kesytettiin Hedelmällisen puolikuun eli nykypäivän Turkin ja Irakin alueella noin 9 000 vuotta sitten, alkuhärkä ja sika noin tuhat vuotta myöhemmin Lähi-idässä ja Aasiassa.

Suomen ensimmäinen meijeri perustettiin Kurkijoelle vuonna 1857. Ensimmäinen kunnallinen teurastamo aloitti toimintansa vuonna 1881 Helsingissä.