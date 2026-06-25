Suomesta pääsee pian junalla Ruotsiin VR ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ovat allekirjoittaneet ostoliikennesopimuksen Oulun, Tornion ja Haaparannan välisestä matkustajaliikenteestä.

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Junalla pääsee pian Oulusta Haaparantaan. Kuvituskuva. Kuva: Johannes Tervo

Uutiset | Liikenne Aida Salminen

Junaliikenne Oulun, Tornion ja Haaparannan välillä käynnistyy maanantaina 10.8.2026.

Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään kaksi päivittäistä vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Samalla henkilöjunaliikenne palaa vuosikymmenten tauon jälkeen Tornion keskustaan.

Junayhteyden rahoittamiseen on osallistunut valtion lisäksi Tornion ja Oulun kaupungit sekä Meri-Lapin kehittämiskeskus.

”Raideyhteydellä on hyvin tärkeä merkitys alueellisesti, sillä se parantaa yhteyksiä paitsi pohjoisen Suomen ja Ruotsin, myös Norjan välillä. Rajan ylittävän henkilöjunaliikenteen käynnistyminen on myös Tornion, Oulun ja Haaparannan kaupungeille merkittävä saavutettavuutta parantava tekijä”, Tornion kaupunginjohtaja Jukka Kujala, Oulun kaupunginjohtaja Ari Alatossava ja Meri-Lapin seutupäällikkö Sari Moisanen iloitsevat VR:n tiedotteessa.

Junaliput tulevat myyntiin tiistaina 30.6. Liput ja tarkemmat aikataulut ovat silloin saatavilla VR:n nettisivuilta ja VR Matkalla -sovelluksesta.