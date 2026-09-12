Kymmenettuhannet protestoivat äärioikeistoa vastaan SaksassaNoin 150 000 ihmistä otti osaa protesteihin, joita järjestettiin parissakymmenessä kaupungissa.
Kymmenettuhannet ihmiset osoittivat lauantaina mieltään osin äärioikeistolaisena pidettyä AfD-puoluetta vastaan Saksassa.
Noin 150 000 ihmistä otti osaa protesteihin, joita järjestettiin parissakymmenessä kaupungissa, muun muassa Berliinissä, Hampurissa ja Münchenissä, kertoi mielenosoituksia organisoinut Prüf-verkosto.
AfD sai viime viikolla murskavoiton Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa. Se sai liki 44 prosenttia annetuista äänistä, ja jäi vain kolmen paikan päähän ehdottomasta enemmistöstä. Puolue on jo aloittanut keskustelut muiden puolueiden kanssa muodostaakseen uuden osavaltiohallituksen.
AfD piti lauantaina oman vastamielenosoituksensa Berliinissä. Siihen otti osaa muun muassa Kristin Brinker, joka on puolueen kärkiehdokas tulevan viikonlopun Berliinin aluevaaleissaArtikkelin aiheet
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