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Juuri nyt | Tiesitkö, että jatkojohdot ovat vain tilapäiseen käyttöön ‒ tällainen riski niiden jatkuvasta käytöstä aiheutuu
Tilaajalle | MT selvitti, mitä maksaa lämmittää öljyllä, pelletillä ja maalämmöllä – ”Säästöä vuodessa 8 800 euroa”