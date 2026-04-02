LK: Ylä-Lapissa tutkitaan laajaa pororikosvyyhteä, parikymmentä epäiltyä Rikosnimikkeitä ovat törkeä rahanpesu, törkeä petos, törkeä metsästysrikos ja törkeä luonnonsuojelurikos.

Ylä-Lapissa tutkitaan vakavia porotalouteen liittyviä rikoksia. Kuvan porot eivät liity juttuun. Kuva: Pekka Fali

Suvi Jylhänlehto

Kaikkiaan parikymmentä henkilöä on epäiltynä laajassa rikosjutussa, joka liittyy porotalouteen Ylä-Lapissa. Asiasta kertoo Lapin Kansa.

Lehden tietojen mukaan osa epäillyistä toimii edelleen elinkeinon keskeisissä luottamustehtävissä, kuten poroisäntänä. Poroisäntä johtaa paliskuntaa ja valvoo, että paliskunnassa noudatetaan poronhoitolakia.

Keskusrikospoliisi (KRP) ja Lapin rajavartiosto tiedottivat viime vuoden kesäkuussa tehneensä asiassa kiinniottoja ja kotietsintöjä Ivalon, Inarin, Utsjoen ja Näätämön alueella. Juttu siirtyi syyteharkintaan joulukuussa.

Rikosnimikkeitä ovat törkeä rahanpesu, törkeä petos, törkeä metsästysrikos ja törkeä luonnonsuojelurikos.

Aluesyyttäjä Sanna Huttunen kertoo Lapin Kansalle, että KRP tekee asiassa paraikaa lisätutkintaa, eikä hän pysty arvioimaan, milloin talvella aloitettu syyteharkinta valmistuu lopullisesti.

Epäiltyjen suuren lukumäärän ja törkeiden rikosnimikkeiden perusteella Ylä-Lapin juttu näyttää vakavimmalta, joka on koskettanut porotaloutta vuosikymmeniin, Lapin Kansa kirjoittaa.

Inarilainen poroisäntä tuomittiin helmikuussa petoksesta. Tämä oli kuljettanut maastoon kolme nälkään kuollutta poroa ja ilmoittanut ne ahman tappamiksi. Laboratoriotutkimuksissa raatojen päältä löytyi metson verta.

