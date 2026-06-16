EU-parlamentti hyväksyi EU:n ja Yhdysvaltain välisen kauppasopimuksen EU:n tuotteille on 15 prosentin tuontitulli, kun taas Yhdysvaltain teollisuustuotteiden tuontitullit putoavat nollaan.

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Ursula von der Leyen pääsi sopuun kauppasopimuksesta Donald Trumpin kanssa jo viime vuonna. AFP/LEHTIKUVA.

Uutiset | Kauppa STT

EU-parlamentti hyväksyi tiistaina EU:n ja Yhdysvaltain välisen kauppasopimuksen ratkaisevassa lopullisessa äänestyksessä.

Parlamentti äänesti asiaa koskevista säädöksistä täysistunnossaan Strasbourgissa.

Pääasetusehdotus, joka poistaa tullit kaikilta yhdysvaltalaisilta teollisuustuotteilta, hyväksyttiin parlamentissa äänin 440–151. Tyhjää äänesti 50 europarlamentaarikkoa.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sopivat tulli- ja kauppakysymyksistä alun perin viime vuoden heinäkuussa tapaamisessaan Skotlannin Turnberryssä.

Von der Leyen ja Trump sopivat tuolloin 15 prosentin tuontitullista useimmille EU:sta tuotaville tuotteille samalla kun Yhdysvaltain teollisuustuotteiden tuontitullit pudotettiin nollaan.

”Vakaa ja vaurautta tuova transatlanttinen kumppanuus voi olla menestys vain, jos molempien osapuolten sitoumus siihen säilyy.”

Säädöksiin lisättiin parlamentin tahdosta raukeamis-, keskeyttämis- ja turvalausekkeet, jotka parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtajan Bernd Langen mukaan parantavat sopimusta eurooppalaisten yritysten ja kansalaisten kannalta.

Raukeamislausekkeen mukaan yhdysvaltalaisten teollisuustuotteiden ja elintarvikkeiden tuontia koskeva asetus raukeaa vuoden 2029 lopussa. Keskeyttämislausekkeen mukaan EU-komissio voi tarvittaessa keskeyttää Yhdysvaltain tullietuudet, jos Yhdysvallat ei noudata sopimusta.

Langen mukaan parlamentti seuraa tarkasti sopimuksen toimeenpanoa.

”Jos Yhdysvallat rikkoo Turnberryn sopimusta tai sen henkeä, parlamentti vaatii komissiota käyttämään kaikkia näiden lakien antamia keinoja sekä EU:n laajempaa kauppapolitiikan työkalupakkia”, Lange sanoi parlamentin tiedotteessa.

”Vakaa ja vaurautta tuova transatlanttinen kumppanuus voi olla menestys vain, jos molempien osapuolten sitoumus siihen säilyy”, Lange jatkoi.

Suomen Yrittäjät tervehti tiistaina iloilla parlamentin äänestystulosta.

Yhdysvallat on EU:n suurin kauppakumppani, ja presidentti Trumpin tempoileva tullipolitiikka on aiheuttanut eurooppalaisyritysten keskuudessa suurta epävarmuutta.

Suomen Yrittäjät tervehti tiistaina iloilla parlamentin äänestystulosta, sillä sen katsottiin vähentävän epävarmuustekijöitä Atlantin yli käytävässä kaupassa.

”Yritykset tarvitsevat tällä hetkellä ennen kaikkea vakautta ja ennakoitavuutta. Siksi on tärkeää, että EU kykenee etenemään nopeasti ratkaisuissa, jotka vähentävät kauppapoliittisia riskejä ja tukevat transatlanttisten markkinoiden toimivuutta”, Suomen Yrittäjien EU-toimiston päällikkö Mira-Maria Danisman sanoi tiedotteessa.