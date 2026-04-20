Liikenne Suomen ilmatilassa lisääntynyt alkuvuonna hetkittäin Pietarin sulkujen takiaPietarin alueella ilmatilaa on suljettu Ukrainan droonihyökkäysten takia.
Ilmatilan sulkemiset Pietarissa ovat lisänneet hetkellisesti liikennettä Suomen ilmatilassa alkuvuonna, kertoo Fintraffic tiedotteessaan. Kansainvälisiä lentoja on jouduttu ohjaamaan uudelleen Suomen tai Viron ilmatilaan.
Fintrafficin mukaan Suomessa ylilentojen määrä on ollut pienessä kasvussa ja myös kansainvälisessä liikenteessä on nähtävissä nousua.
Lapin charter-lentojen sesonkiliikenne vaimeni odotetusti maaliskuun lopussa, ja kaudesta jäi positiivinen kokonaiskuva.
Junaliikenteen kokonaismäärät kasvoivat alkuvuonna maltillisesti niin lähi- kuin kaukoliikenteessä.
