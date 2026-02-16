Jerusalem Post: Israelista saattoi löytyä kadonneen suomalaisturistin jäänteitäPoliisit löysivät alueelta ulkomaan passin, joka on yhdistetty maaliskuussa 2024 kadonneeseen suomalaisturistiin.
Israelista on saattanut löytyä toissa vuonna kadonneen suomalaisturistin jäänteitä, kertoi Jerusalem Post maanantaina.
Lapset löysivät luita Jerusalemin Pisgat Ze'evin asuinalueen läheisestä metsästä perjantaina. Lapset näyttivät luut erään lapsen isälle, joka soitti poliisille.
Poliisit löysivät alueelta ulkomaan passin, joka on yhdistetty maaliskuussa 2024 kadonneeseen suomalaisturistiin. Lehden mukaan turisti oli saapunut maahan saman vuoden tammikuussa.
Poliisi on toimittanut luut oikeuslääketieteen laitokselle tutkimuksia varten.
Ulkoministeriön viestinnästä kerrottiin maanantaina STT:lle, että tapaus on ministeriön tiedossa ja sitä selvitetään viranomaisyhteistyössä.
Jerusalem Postin artikkelista kertoi Suomessa aiemmin Ilta-Sanomat.
