Perjantain katko junaliikenteessä pääradalla johtui ilkivallasta Junaliikenne katkesi ilkivallan takia perjantaina kello 18:n jälkeen. Vian vuoksi useat junat myöhästyivät aikataulusta.

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Poliisin mukaan kaapeleita katkaistiin Pirkanmaalla sijaitsevan Ylöjärven kunnan alueella. LEHTIKUVA. Kuva: Emmi Korhonen

Uutiset | Liikenne STT

Perjantaisen junaliikenteen katkon Tampereen ja Seinäjoen välillä aiheutti valokuitukaapeleiden katkaiseminen, Sisä-Suomen poliisista kerrottiin lauantaina STT:lle.

Junaliikenne katkesi ilkivallan takia perjantaina kello 18:n jälkeen. Vian vuoksi useat junat myöhästyivät aikataulusta ja junia korvattiin linja-autoilla. Vian korjaus saatiin valmiiksi lauantain vastaisena yönä.

Fintrafficin rataliikennekeskus kertoi puolen yön aikoihin perjantain ja lauantain välisenä yönä, että vian syyksi oli selvinnyt ilkivalta ja asia on siirretty viranomaisten tutkittavaksi.

Poliisin mukaan kaapeleita katkaistiin Pirkanmaalla sijaitsevan Ylöjärven kunnan alueella. Poliisi tutkii asiaa törkeänä vahingontekona.

Juttua korjattu kello 12.16. Otsikossa puhuttiin aiemmin valokaapeleista, mutta kyse oli valokuitukaapeleista.