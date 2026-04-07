Raakaöljyn hinnat taas nousussa, Donald Trump uhkasi tuhota Iranin Iran on seisauttanut meriliikenteen öljynkuljetuksille tärkeässä Hormuzinsalmessa lähes täysin sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa.

Arvopaperimarkkinoilla on elätelty viime päivinä toiveita siitä, että Lähi-itään saataisiin aselepo. AFP/LEHTIKUVA.

Raakaöljyn hinnat olivat Suomen aikaa tiistaiaamuna selkeässä nousussa. Etenkin Pohjois-Amerikan WTI-laadun hinta nousi reippaasti ja ylitti 116 dollaria.

Ennen Lähi-idän sodan alkamista helmikuun lopulla hinta liikkui 60 dollarin kieppeillä, eli hinta on liki kaksinkertaistunut.

Brent-laadun barrelihinta nousi 111 dollariin barrelilta.

Iran on seisauttanut meriliikenteen öljynkuljetuksille tärkeässä Hormuzinsalmessa lähes täysin sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa. Normaalioloissa salmen kautta kulkee noin viidennes maailman raakaöljystä ja suuri osa nestekaasusta.

Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat maanantaina nousussa. Teollisuusindeksi Dow Jones ja laaja-alainen S&P 500 olivat pörssipäivän päätteeksi kumpikin 0,4 prosenttia plussalla. Teknologiapainotteinen Nasdaq oli vuorostaan koholla 0,5 prosenttia.

Arvopaperimarkkinoilla on elätelty viime päivinä toiveita siitä, että Lähi-itään saataisiin aselepo.

”Ehkä tämänpäiväinen nousu johtuu toiveista, että sota päättyy pian tavalla tai toisella”, sanoi markkinaekonomisti Peter Cardillo finanssipalveluyhtiö Spartan Capital Securitiesista.

Sijoituspalveluyritys Again Capitalin John Kilduff sanoo, että heillä seurataan kaikkia Iranin tilanteeseen ja mahdollisiin rauhanneuvotteluihin liittyviä kehityskulkuja, jos niitä ylipäätään on.

”Jos saamme aselevon ja salmen uudelleen avattua, öljyn hinta voi laskea 10–15 dollaria melko nopeasti”, Kilduff lisäsi.

Japanilaispankki MUFG:n Lloyd Chanin mukaan nähtäväksi jää, onko Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin viime päivinä koventunut retoriikka lopulta merkki siitä, että tämä päätyy perääntymään.

”Iranin kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvien uhkausten jatkuminen pitää kuitenkin riskit tilanteen kärjistymiselle koholla”, hän jatkoi.

Valkoinen talo sanoi kuitenkin maanantaina, että valmisteilla oli sopimus 45 päivän aselevosta, mutta Trump ei ollut hyväksynyt sitä ja aikoo jatkaa sotaa. Lehdistötilaisuudessa puhuneen Trumpin mukaan koko Iran voidaan tuhota yhdessä yössä, ja se yö voi koittaa tiistaina.

Iran puolestaan ilmoitti maanantaina, ettei sitä kiinnosta väliaikainen aselepo, koska tämä antaisi viholliselle mahdollisuuden valmistautua konfliktin jatkamiseen.

Iran on sen sijaan toimittanut Yhdysvalloille ja Israelille oman 10-kohtaisen rauhanehdotuksensa. Asiasta kertovat Iranin valtionmedian pohjalta muun muassa New York Times ja Axios.

Nimettömien iranilaisviranomaisten mukaan Iran vaatii ehdotuksessa muun muassa sitä, ettei hyökkäys Iraniin toistu ja kaikki Iraniin kohdistuvat pakotteet puretaan. Vastineeksi Iran muun muassa avaisi Hormuzinsalmen jälleen laivaliikenteelle.