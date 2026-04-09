RKP:n Eva Biaudet ei asetu enää ehdolle eduskuntavaaleissaBiaudet kertoo toivovansa, että hänen seuraajakseen eduskuntaan valitaan nainen.
RKP:n pitkän linjan kansanedustaja Eva Biaudet ei enää asetu ehdolle vuoden 2027 eduskuntavaaleissa.
65-vuotias Biaudet on toiminut kansanedustajana yhteensä seitsemän vaalikautta. Hän edustaa Helsingin vaalipiiriä.
Biaudet sanoo tiedotteessaan tuntevansa kiitollisuutta äänestäjien antamasta luottamuksesta. Lisäksi hän kertoo toivovansa, että hänen seuraajakseen eduskuntaan valitaan nainen.
Biaudet toimi peruspalveluministerinä kahteen otteeseen vuosituhannen vaihteessa SDP:n Paavo Lipposen hallituksessa. Lisäksi Biaudet oli RKP:n presidenttiehdokas vuoden 2012 presidentinvaaleissa.
