Tutkimus: Työntekijät toivovat puhtaan etätyön sijaan hybridimallia ja joustavuutta Evan tutkimuksen perusteella lähes puolet työntekijöistä työskentelisi mieluiten osittain etänä. Vain viidennes haluaisi tehdä työnsä kokonaan etänä.

Etätyö voi parantaa tuottavuutta syvää keskittymistä vaativissa tehtävissä. Kuva: Sanne Katainen

Uutiset | Yhteiskunta Anni-Sofia Hoppi

Etätyö tukee työhön keskittymistä ja sujuvoittaa arkea, mutta vaikuttaa samaan aikaan kielteisesti työyhteisön yhteishenkeen, sosiaalisiin suhteisiin ja tiimityöhön. Tämä selviää elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan arvo- ja asennetutkimuksesta.

Valtaosa suomalaisista työssä käyvistä voi tehdä jonkin verran etätöitä. Hieman alle puolet vastanneista tekee etätyötä vähintään kerran viikossa.

Tutkimukseen vastanneista 43 prosenttia haluaisi työskennellä ainakin osan aikaa etänä. Suosituimpia etäpäiviä ovat perjantai ja maanantai.

Kolmasosa työskentelisi mieluiten työpaikalla. Vain reilu viidennes haluaisi tehdä työnsä kokonaan tai lähes kokonaan etänä.

”Etätyö ei näyttäydy enää poikkeusjärjestelynä vaan vakiintuneena osana suomalaista työelämää. Aineisto osoittaa, että työntekijät arvostavat ennen kaikkea joustavuutta, eivät niinkään pelkkää täydellistä etätyötä”, toteaa analyysin kirjoittaja, Etlan tutkimusjohtaja ja Aalto-yliopiston työelämäprofessori Antti Kauhanen tiedotteessa.

Suomalaiset arvioivat etätyön vaikuttavan myönteisesti työntekijän itsenäisyyteen, työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen, jaksamiseen sekä työntekoon keskittymiseen.

Myös vaikutus jaksamiseen ja työrauhaan oli useammin myönteinen kuin kielteinen.

Sen sijaan yli puolet tutkimukseen vastanneista kokee etätyön heikentävän työpaikan sosiaalisia suhteita. Vajaa puolet arvioi etätyön myös heikentävän työyhteisön yhteishenkeä ja työilmapiiriä.

”Etätyön suurin jännite on siinä, että se vahvistaa yksilön kokemusta työn hallinnasta mutta samalla heikentää niitä sosiaalisia rakenteita, joille moni organisaatio pitkällä aikavälillä rakentuu”, Kauhanen sanoo.

Kansainvälisten tutkimusten perusteella etätyön vaikutukset ovat kytköksissä työn luonteeseen.

Etätyö voi parantaa tuottavuutta syvää keskittymistä vaativissa tehtävissä. Yhteistyötä, luovuutta ja nopeaa vuorovaikutusta korostavissa töissä vaikutus on päivänvastainen. Erityisen ongelmallista etätyöskentely voi olla nuorille työntekijöille.

Evan tutkimukseen vastasi 2 038 henkilöä. Tulosten virhemarginaali 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan.