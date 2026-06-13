USA:n oikeusministeriö hyväksyi Paramountin ja Warner Bros Discoveryn jättifuusion Hollywoodissa yrityskauppa on aiheuttanut vastustusta: sadat näyttelijät ja ohjaajat ovat allekirjoittaneet yritysten yhdistymiseen liittyvistä riskeistä.

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Kaupan myötä muodostuva jättiyritys kontrolloisi jatkossa muun muassa uutiskanava CNN:ää, elokuvayhtiö Warner Bros Picturesia sekä HBO Max -suoratoistopalvelua. LEHTIKUVA/AFP.

Lue artikkelin tiivistelmä Oikeusministeriö hyväksyi mediayhtiöiden Paramount Sky­dancen ja Warner Bros Discoveryn fuusion

Kaupan arvo on 111 miljardia dollaria, ja sen arvioidaan lisäävän kilpailua

Hollywoodissa sadat näyttelijät ja ohjaajat varoittavat tuotannon tukahduttamisesta Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama. Lue lisää Avaa tiivistelmä

Yhdysvalloissa oikeusministeriö antoi hyväksyntänsä sille, että mediayhtiö Paramount Skydance voi ostaa Warner Bros Discoveryn.

Ministeriön mukaan yrityskauppa ei todennäköisesti aiheuta haittaa kilpailulle, vaan voi jopa lisätä sitä. Kaupan arvo on noin 111 miljardia dollaria eli vajaat 96 miljardia euroa.

Kyseessä on yksi suurimmista mediafuusioista vuosiin. Kaupan myötä muodostuva jättiyritys kontrolloisi jatkossa muun muassa uutiskanava CNN:ää, elokuvayhtiö Warner Bros Picturesia sekä HBO Max -suoratoistopalvelua.

Hollywoodissa yrityskauppa on aiheuttanut vastustusta. Sadat näyttelijät ja ohjaajat ovat allekirjoittaneet kirjeen, jossa varoitetaan yritysten yhdistymiseen liittyvistä riskeistä. Allekirjoittaneiden mukaan kauppa tukahduttaisi tuotantoa entisestään jo nyt leikkausten ja keskittämisen heikentämällä alalla.