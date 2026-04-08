Lapin Kansa: Ranuan kunta suunnitteli eläinpuiston myyntiä salassa yli vuoden, kunnan johto vaikenee Kuntaliiton juristi korostaa, että kunnalla on velvollisuus tiedottaa kuntalaisille tärkeistä ja yleisesti kiinnostavista asioista.

Jääkarhut ovat Ranuan eläinpuiston vetonaula. Kuva: Marita Waenerberg

Suvi Jylhänlehto

Ranuan kunta on valmistellut yli vuoden salassa Ranuan seudun matkailu oy:n (RSM) myyntiä, kertoo sanomalehti Lapin Kansa. RSM on kunnan sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö, joka pyörittää Ranuan eläinpuistoa oheispalveluineen.

Lapin Kansan tietojen mukaan myyntiasia on ollut vireillä elokuusta 2024 alkaen koodinimellä Stella Polaris. Asiaa käsiteltiin kunnanjohtajan ajankohtaiskatsauksissa ja iltakouluissa ilman pöytäkirjamerkintöjä.

Matkailuyhtiö oli lehden mukaan palkannut konsulttiyhtiön etsimään ostajaehdokkaita. Stella Polaris -hankkeesta ei silti löydy mainintaa kunnan tai tytäryhtiön tilinpäätösasiakirjoista.

Sekä Ranuan kunnanjohtaja Tuomas Aikkila että kunnanhallituksen puheenjohtaja Mirva Salmela (kesk.) kieltäytyivät kommentoimasta mahdollista eläinpuiston myyntiä Lapin Kansalle.

Kuntaliiton juristi Anu Räty sanoo lehdelle, että myynnin valmistelua voidaan todennäköisesti pitää valmistelupäätöksenä. Silloin siihen ei voi vielä hakea muutosta ja siihen liittyvä aineisto on mahdollista salata.

Yleisellä tasolla hän korostaa, että kunnalla on velvollisuus tiedottaa kuntalaisille tärkeistä ja yleisesti kiinnostavista asioista.

