Sinileväkukinnat voimistuivat merialueilla huomattavasti

Sinilevien määrä on lisääntynyt huomattavasti etenkin Suomen lounaisilla ja eteläisillä merialueilla.

Sinilevien muodostamia pintakukintoja on nyt esimerkiksi eteläisellä Saaristomerellä sekä etenkin Suomenlahdella Porvoon ja Kotkan välisellä merialueella.

Rannikoilla sinilevätilanne voi vaihdella huomattavasti muun muassa vallitsevien tuulten mukaan.

Mikäli ennustetut helteet ja tyyni sää toteutuvat, sinilevien pintakukintojen määrä etenkin Etelä- ja Lounais-Suomen merialueilla voi kasvaa entisestään.

Meriveden pintalämpötila on Ilmatieteen laitoksen mukaan Perämerellä 11–18, Selkämerellä 10–16, Saaristomerellä 16–18 ja Suomenlahdella 15–18 astetta.

Järvillä sinilevää esiintyy runsaasti. Ajankohtaan nähden sinilevä kukkii edelleen normaalia enemmän. Hieman sinilevää esiintyi 38:lla, runsaasti 13:lla ja erittäin runsaasti kahdella havaintopaikalla.

Kansalaiset ovat ilmoittaneet 22 paikkaa, joissa on hieman sinilevää. Runsaasta sinilevästä on tullut 15 havaintoa, joista pääosa on Etelä-, Keski- ja Itä-Suomen alueelta, mutta joitakin havaintoja on myös Pohjois-Suomesta. Erittäin runsaasta sinilevästä on tullut kaksi ilmoitusta.

Sisävesien pintalämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa 18–23 astetta. Kainuussa sekä Lapissa lukemat ovat paikoin yli 20 astetta.

Järvi- ja merialueiden sinilevähavaintoja voi ilmoittaa ympäristöhallinnon ylläpitämään Järvi-meriwikiin. Runsaasta sinileväesiintymästä uimarannalla kannattaa ilmoittaa kyseisen kunnan terveydensuojeluviranomaisille.

Valtakunnallinen leväseuranta (Järvi-meriwiki)