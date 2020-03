Metsähallitus sulkee retkikohteidensa varaus- ja vuokratuvat perjantain jälkeen

Tupia on etenkin kansallispuistoissa, muilla suojelualueilla ja erämaa-alueilla.

Metsähallitus sulkee itse vuokraamansa varaus- ja vuokratupansa tämän viikon lauantaista lähtien toukokuun loppuun saakka. Sulkupäätös tehtiin koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Tupia on etenkin kansallispuistoissa, muilla suojelualueilla ja erämaa-alueilla. Metsähallitus huomauttaa, että osa tupia varanneista henkilöistä on jo maastossa tuvan avaimen kanssa, ja turvallisuutensa takia he käyttävät tupaa varauksensa ajan.

Tupien lisäksi peruminen koskee kansallispuistoissa, muilla suojelualueilla ja erämaa-alueilla olevia kotia ja kammeja.

Rakennukset ovat pieniä, ja niissä on useita hyvin lähekkäisiä petipaikkoja. Metsähallitus painottaa, että retkeilyolosuhteissa riittävän hygienian ylläpito koronavirusepidemian aikana on vaikeaa.

Metsähallitus on yhteydessä varaukseen tehneisiin henkilöihin mahdollisimman pian. Maksetut varausmaksut palautetaan tai varausta voi siirtää.

Tupiin mahdollisesti liittyvistä maastoliikenneluvista annetaan lisätietoa lähiaikoina.

Autiotupia ei suljeta, koska niiden käyttäjiin ei voida ottaa yhteyttä ja autotupaa voi tarvita huonon sään yllättäessä. Metsähallitus muistuttaa, että etenkin vilkkaimmilla tuvilla saattaa päivittäin käydä kymmeniä henkilöitä, joten jokaisen tulee käyttää harkintaansa sen suhteen, meneekö autiotuvalle.

