Julma näytelmä käynnissä: Merikotkilla pitopöydässä merimetsosaaren poikaset – katso suoraa lähetystä linkistä

BirdLife Suomen lokkilivessä on herkutellut perjantain yön ja aamun aikana yli 30 ei kotkayksilöä.

Jussi Martikainen

Tunnelma merikotkien ruoka-apajalla oli yöllä tiivis. Tämä luontokuva on otettu tablet-laitteen ruudulta.

BirdLife Suomen livekamerasta voi parhaillaan seurata erikoista luonnonnäytelmää. Kymmenet merikotkat ovat valloittaneet merimetsoluodon ja ruokailevat niiden poikasilla. Kotkien pidot ovat jatkuneet jo ainakin kahtena päivänä. Merimetson poikasten huvetessa ruoka-apaja tulee syötyä tyhjäksi nyt lauantain aikana.

Surullisen sävyn näytelmään tuo, että merimetsovanhemmat pyrkivät ajoittain ruokkimaan poikasiaan. Myös poikaset näyttäisivät pyytävän ruokaa jopa niitä piirittäviltä kotkilta. Yksi toisensa jälkeen poikaset päätyvät kuitenkin kotkien repimäksi. Varikset ovat paikalla siivousporukkana, oman ravintonsa perässä.

Sekä merimetso että merikotka ovat rauhoitettuja lintuja. Merimetson osalta on 2000-luvulla vaadittu toistuvasti sen kannan kasvun rajaamista. Sen lakiin kirjattu suojeluarvo on kuitenkin 235 euroa kappaleelta. Aivan halpa kotkien pitopöytä ei siis ole.

Vastaava ravinnonhankinta ei liene merikotkalle poikkeuksellista, mutta nyt välitettävä kuvamateriaali on. Korkeatasoinen kamera on välillä käsiohjauksessa, jolloin tarkkuus mahdollistaa kotkayksilöiden tunnistamisen jalan renkaista. Luodolla olevista kotkista valtaosa on rengastettuja.

Tästä linkistä BirdLife Suomen lokkilive-lähetykseen.