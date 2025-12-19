UPM:n Leunan biojalostamo tuottaa nyt puusta raaka-ainetta pulloihin, tekstiileihin ja kosmetiikkaan Leunaan syntyi maailman ensimmäinen kaupallinen biojalostamo, joka muuntaa puuta biopohjaisiksi kemikaaleiksi.

Jaa Kuuntele

UPM:n Leunan biojalostamo. Kuva: UPM

Metsä | Metsäteollisuus Jukka Hämäläinen

Metsäjätti UPM on saavuttanut tärkeän virstanpylvään, kun kaupallisten puupohjaisten kemikaalien tuotanto käynnistyy Leunan biojalostamossa Saksassa. Jalostamo, joka on Euroopan suurin teollisen mittakaavan investointi biokemikaaleihin, on aloittanut teollisten sokerien tuotannon ja kaupallistamisen.

Aiemmin tänä vuonna biojalostamo aloitti puun hydrotermisen hajottamisen teollisessa mittakaavassa. Nyt biojalostamo on saavuttanut vakaan tuotannon ligniinien ja sokerien erottelussa. Tämä prosessi on edellytys sokerien muuntamiselle uusiutuviksi glykoleiksi ja ligniinin muuntamiselle täyteaineiksi.

Kuluttajabrändit ovat kiinnostuneita uusiutuvista materiaaleista, joita voidaan käyttää korvaamaan muovia esimerkiksi pulloissa, tekstiileissä ja kosmetiikassa. Ligniinipohjaiset täyteaineet taas tarjoavat kestävän vaihtoehdon hiilimustalle ja piidioksidille kumi- ja muovituotteissa.

”Tämän merkkipaalun saavuttaminen on tärkeä askel kohti täysimittaista toimintaa Leunassa, joka on maailman ensimmäinen kaupallinen biojalostamo, joka muuntaa puuta biopohjaisiksi kemikaaleiksi”, sanoo UPM:n toimitusjohtaja Massimo Reynaudo tiedotteessa.

Leunan biojalostamo on avainasemassa fossiilisten materiaalien korvaamisessa uusiutuvilla materiaaleilla useilla toimialoilla.

UPM odottaa Leunan muiden kaupallisten tuotteiden tulevan markkinoille vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla. Kun laitos on täydessä toiminnassa, se tuottaa vuosittain 220 000 tonnia edistyksellisiä biokemikaaleja, jotka on valmistettu kestävästi hankitusta lehtipuusta.