Susi raateli nuorta Lumi-koiraa kuolettavasti kesken hirvijahdin Huittisissa – "Niin täydellinen koira"

Metsästystaitoja hyvin oppinut koira kiidätettiin Tampereelle sairaalaan, mutta kuoli vammoihinsa. Asukkaiden mielestä Huittisten susitilanne on muuttunut "käsittämättömäksi".

Kyösti Kantonen

Puolitoistavuotias Lumi oli innokas metsästäjä ja menehtyi mieliharrastuksensa parissa.

Nuoren Lumi-koiran hirvijahti päättyi traagisesti lauantaina Huittisissa.

Puolitoistavuotias harmaa norjanhirvikoira oli etsimässä hirveä Suttilan kylässä Huittisista Punkalaitumen päin. Porukka oli jakaantunut kahta puolta metsäautoteitä: kummallakin puolella oli metsästyskoira ja tiellä metsästäjiä.

"Kuljin koiran kanssa metsässä ja se alkoi haukkua lupaavasti aika lähellä. Ajattelin, että hieno homma, että jos sattuisi tulemaan, kun koiralla ei ollut vielä kaatoja", koiran omistaja Kyösti Kantonen kertoo.

"Se aloitti lähtöhaukun hiljaa ja haukkui ihan kuin hirveä. Mutta kun se ei liikkunut ja haukku loppui, vasta sitten ymmärsin lähteä sinne päin. Sieltä löytyi verinen koira, joka koetti tulla vielä pää pystyssä minua kohti."

Järkyttynyt Kantonen otti heti yhteyttä eläinlääkäriin ja lähti ajamaan kovalla kiireellä Tampereen eläinsairaalaan.

"Sen ei pitänyt olla hengenvaarassa, mutta oli vatsapuolella ja takapäässä oli niin pahat vauriot, että vaikka sitä koetettiin hoitaa teho-osastolla, illalla se kuoli."

Kantonen ei itse nähnyt itse sutta, mutta muiden paikalla käyneiden arvion mukaan niitä oli yksi tai kaksi. Koira oli ollut tapahtumahetkellä 250–300 metrin päässä Kantosesta ja verijäljistä päätellen koettanut paeta isäntänsä suuntaan.

"Niinkin lähellä se oli, että jos joku vinkaisu olisi kuulunut, olisin ymmärtänyt mennä katsomaan."

Toinen koira oli tapahtumahetkellä menossa tien toisella puolella eri suuntaan, koska sillä oli hirvi haukussa.

Kantonen muistelee Lumi-koiraa lämpimästi. Hänellä ei ole ollut koiraa kuin lapsena ja Lumi-koiraa hän koulutti yhdessä Paavo-isänsä kanssa.

"Tuli oikein intoa siihen hommaan, kun näki koiran kehittymisen ja siitä tuli meille myös läheinen ulkoilukaveri. Tämä koira oli vielä niin täydellinen, kiltti ja hyvä oppimaan", Kantonen kertoo liikuttuneena.

"Paljon sen kanssa oltiin metsällä ja koulutettiin. Sillä oli juuri ollut tauko juoksujen takia, ja se oikein nuoli naamaa lauantaina kun ymmärsi pääsevänsä taas metsälle. Edellisellä kerralla metsällä juuri ennen se haukkui yhtä hirveä 2,5 tuntia, mutta silloin ei ollut kaatolupaa."

Korvaako koiran ja sen hoidon vakuutus vai valtio, on vielä tässä vaiheessa selvittämättä.

Kantosen mukaan koira on hirvenmetsästyksessä ehdoton apuri, mutta seudun susitilanne riistäytynyt käsistä.

"Näillä kulmilla on ollut paljon susihavaintoja, ja vaara on tietysti ollut mielessä, mutta ei niin konkreettisesti, kun meillä ei ole ollut aikaisemmin koiraa."

Tuotantoeläimiäkään ei ole, vaan Kantosten maatilalla viljellään viljaa ja sokerijuurikasta.

"Mutta täällä asuvien mielestä susikanta on käsittämätön. Reilu 10 vuotta sitten ei olisi tullut mieleenkään tavata sutta, mutta nyt niitä on nähty kahdeksankin yhdessä laumassa. Muutos on käsittämätön", Kantonen sanoo.

"Toivoisin nopeasti toimia eli kannan olennaista pienentämistä näinkin tiheästi asutulla alueella voisi turvallisesti kävellä metsässä koira vapaana."

MT on kertonut useista susihavainnoista Huittisissa pelkästään tänä vuonna.

