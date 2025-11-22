Siirry pääsisältöön
Juuri nyt
Juha Valkola jätti avunpyynnön kyläkauppaan Siikajoella – keskusrikospoliisi pyytää vihjeitä epäillystä henkirikoksesta
Kenialaiset esittelevät ylpeänä broilerin teurastusta – suurin osa linnuista kasvaa takapihoilla
Metsä kasvaa kiihkeimmin Hämeessä – katso oman maakuntasi tilanne
Maakunnittaisen metsävaratiedon julkaisu päättyy Luken säästöjen vuoksi.
Metsä
Metsä
22.11.2025
07:00
Suvi Jylhänlehto
Artikkelin aiheet
metsävaratieto
Luonnonvarakeskus
valtakunnan metsien inventointi
Metsät
Metsänhoito ja metsätalous
Puut
