Pararatsastaja Jaana Kivimäki on jumissa valmennuspaikassaan Espanjassa. Vaikka Tokion olympialaiset siirtyvät, Kivimäki ei jaksa uskoa ehtivänsä löytää ja treenata niihin uutta hevosta.

Jaana Kivimäki ja Legolas osallistuivat Yhdysvalloissa Kansainvälisen ratsastusliiton FEI:n paramestaruuskisoihin syyskuussa 2018.

Pararatsastaja Jaana Kivimäen elämästä ei puutu vauhdikkaita käänteitä. Vielä muutama kuukausi sitten hän matkusti hevosten, koiran ja henkilökohtaisen avustajan Tiia Dahlqvistin kanssa Espanjan Fuengirolaan valmistautumaan kansainväliseen kisakauteen.

”Tarkoituksena oli tulla huhtikuussa takaisin Suomeen kisaamalla matkalla Belgiassa ja Saksassa. Nyt kisoja ei ole, ja me jumahdettiin tänne”, Kivimäki kertoo.

Ongelmat eivät loppuneet siihen. Sekä arvokisaratsu Legolasin että Collected But Notin loukkaantumiset heittivät synkän varjon tulevaisuuden suunnitelmille. Legolla todettiin jännevamma, ja sen kisaura on todennäköisesti takanapäin. Kivimäki ei myöskään halunnut kuljettaa hevosta sairaana Espanjasta Suomeen. Hän asuu nyt Fuengirolassa ystäväperheensä luona.

”Meillä oli Tiian kanssa keskustassa vuokra-asunto kerrostalossa, mutta päätimme livahtaa vuorille Minna ja Heikki Ala-Varvin luokse, koska Fuengirolassa alkoi olla levotonta. Täällä meillä on hyvät oltavat, iso talo, terassi ja lähellä hyvä treenimäki.”

Kun Euroopassa siirryttiin pandemian aikakaudelle, Kivimäki joutui myös jättämään maaliskuun puoliväliin ajoittuneen omasta elämästään kertovan elokuvan ”Aika jonka sain” ensi-illan Suomessa väliin.

”Ensi-illan ajankohta oli harmillinen. Toivottavasti leffa pyörii teattereissa vielä koronaeristyksen jälkeenkin.”

”Elokuva on hyvin tehty. Olen tyytyväinen, että tarinani jaoin. Olen saanut satoja viestejä siitä, miten tarinani on auttanut muita jaksamaan. Elokuvaan on todella monen helppo samaistua. Sitä voi katsoa niin monelta eri kantilta."

"Paljon siinä on myös fiktiota, mutta se on saatu hyvin sekoitettua faktan kanssa. Nimikin on osuva. Se pistää miettimään elämän prioriteetteja”, Kivimäki tuumii.

Elämä Espanjassa on rajoitettua. Koiran kanssa saa liikkumiskiellosta huolimatta ulkoilla kodin läheisyydessä. Tallilla saa käydä vain yksi henkilö, tällä hetkellä Minna, hoitamassa sairasta hevosta. Espanjassa on kielletty nousemasta hevosen selkään, jotta vältytään loukkaantumisilta ja terveydenhuollon lisäkuormitukselta.

”En ole yli kahteen viikkoon nähnyt Legoa”, Kivimäki tuskailee.

Kivimäelle nousi muutama viikko sitten korkea kuume. ”Minulla on krooninen painehaava, joka tulehtui. Minä jo säikähdin, että nyt sain koronatartunnan, kun kuume alkoi nousta yli 38 asteen. Nyt on päällä oikein kunnon myrkkykuuri.”

Vakava onnettomuus vuonna 2004 muutti kahden pienen lapsen äidin ja kiireisen yrittäjän elämän. Kivimäki jäi kisapaikalla hevosautonsa 500 kiloisen lastaussillan alle. Lastauslava katkaisi hänen selkäytimensä, pirstoi kaksi selkärangan nikamaa ja vahingoitti keuhkoja ja kylkiluita.

Yhdeksän tunnin leikkauksessa selkärangan viereen asennettiin kaksi titaanipalkkia, jotka kiinnitettiin pikkurillin paksuisilla ruuveilla. Kivimäki halvaantui vyötäröstään alaspäin, eikä enää kävele.

Loukkaantumisesta toipumisessa auttoivat erityisesti omat lapset, sisarukset ja hevoset. Periksiantamaton Kivimäki nousi takaisin hevosen selkään vain neljä kuukautta onnettomuudesta.

Nyt Kivimäki on yksi Suomen parhaista pararatsastajista. Takana on kymmenen arvokisaa, mukaan lukien Lontoon paralympialaiset, viidet EM-kisat ja useita PM-kisoja. Kivimäki on voittanut EM-hopeaa, PM ja SM-mitaleja.

”Minulla on edessä uuden hevosen etsintä. Koeratsastus ei ole kuitenkaan vielä mahdollista, enkä vielä tiedä, milloin pääsen uuden hevosen kanssa aloittamaan. Siksi en kovin paljon laske sen varaan, että Tokiossa ensi vuonna olisin.”

Hevosen täytyy olla hyväliikkeinen ja -luonteinen, mutta myös hinta voi muodostua kynnyskysymykseksi. Yhteistyökumppaneiden löytäminen on nyt erityisen haastavaa. Kivimäki on ollut yhteydessä myös hevoskasvattajiin ja hakenut leasing-hevosta seuraavalle neljän vuoden olympiadille.

”Ratsastamaan pitää päästä heti kun mahdollista, ja kisaamistakin on jo ikävä. Minun tavoitteeni on jatkaa vielä yksi olympiadi, vähintään. Ja välissä ovat tietenkin EM- ja MM-kisat.”

Kotiinpaluu Kouvolaan ei ole vielä ajankohtainen eikä mahdollinen. ”En ole lentämässä kotiin, vaan tulemme sitten yhdessä autolla Tiian ja hevosen kanssa. En jätä Legoa tänne yksin. Nyt keskityn pitämään itseni kunnossa.”

