Salon Halikossa suuri rakennuspalo – yli 20 pelastuslaitoksen yksikköä sammuttaa 600 neliön konehallia

Kuvakaappaus / tilannehuone.fi

Palavassa hallissa on sisällä kaasupulloja. Paikalta on kuultu räjähdyksiä.

Salon Halikossa palaa noin 600-neliöinen maatilan varasto- ja konehalli. Halli sijaitsee Vaskiontiellä. Salon Seudun Sanomien mukaan paikalla on 27 pelastuslaitoksen yksikköä, jotka suojelevat viereisiä rakennuksia palon leviämiseltä.

Rakennus on Yleisradion tietojen mukaan täyden palon vaiheessa. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta kello 13.

Turun Sanomien tietojen mukaan tuli on vaarassa levitä myös asuinrakennuksiin. Lehden mukaan palavassa hallissa on sisällä muun muassa koneita, renkaita ja kaasupulloja. Tämän hetkisen tiedon mukaan henkilövahinkoja ei ole sattunut. Paikalta on kuultu räjähdyksiä.