Eduskuntaryhmän puheenjohtaja vetoaa naisäänestäjiin: "Kokoomus on empaattinen puolue" Antti Häkkästä ei hätkäytä, että puoluekokousaloitteessa vaaditaan varapuheenjohtajakausien rajaamista.

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Jukka Kopra uskoo, että kokoomuksen kannatus on kääntynyt nousuun. MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA.

Uutiset | Politiikka STT

Kokoomuksen kolmipäiväinen puoluekokous alkoi perjantaina vauhdikkaasti, kun videolla puheenjohtaja Petteri Orpo kaasutteli kokouspaikalle ralliautolla. Samalla lanseerattiin slogan Vapaus onnistua, jolla varustettuja lippiksiä oli kokouspaikalla myynnissä, kuten nykytrendiin kuuluu.

Tunnelmat kokousväen piirissä Jyväskylässä vaikuttivat toiveikkailta, kun puolueen kannatus on kannatusmittauksissa alkanut osoittaa viriämisen merkkejä. Kokoomus on viimeisimmissä mittauksissa kuronut kiinni eroa gallupkärki SDP:hen.

”Näyttää siltä, että kokoomuksen kannatuksen mollivoittoinen sävy alkaa olla taittunut ja siinä on selkeää väreilyä ylöspäin. Uskomme, että se on tehdyn politiikan ansiota”, hehkutti eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra tiedotustilaisuudessa.

Kopralta kysyttiin, mitä hän ajattelee puoluesihteeri Maggie Keskisen mediassa kommentoimasta "naisongelmasta" eli siitä, että puolue ei houkuta enää aiemmalla tavalla naispuolisia äänestäjiä.

Kopran mukaan ongelma on lähinnä viestinnällinen ja puolueen pitäisi paremmin pystyä tuomaan naisille tärkeitä asioita.

”Meidän täytyy paremmin osoittaa se, että kokoomus on empaattinen puolue, joka ajaa kaikkien suomalaisten asiaa ja haluaa parantaa kaikkien Suomessa olevien olosuhteita”, Kopra sanoi.

Hän mainitsi myös puolueen näkemyseroista hallituskumppani perussuomalaisiin, joiden kanssa linjaeroja löytyy Kopran mukaan esimerkiksi maahanmuuttopolitiikasta.

Sunnuntaina käytävän varapuheenjohtajaäänestyksen kärkinimeksi on jälleen kerran ennakoitu nykyistä varapuheenjohtajaa, puolustusministeri Antti Häkkästä.

Puoluekokouksessa käsiteltiin myös sääntömuutosaloite, jonka mukaan varapuheenjohtajien kaudet tulisi rajoittaa kolmeen. Puoluekokous ei kannattanut kausien rajaamista.

Kuudennelle kaudelle hakeva Häkkänen sanoo, ettei koe aloitteen liittyvän häneen itseensä. Hänen mukaansa kokoomuksen kenttäväki on kokenut, että tehtävään on valittava tarjolla olevista vaihtoehdoista paras.

”Sen takia siihen ei ole tullut rajoitusta. Mutta se on ihan kenttäväen päätettävissä”, Häkkänen sanoi STT:lle perjantaina ennen aloitteen käsittelyä.

Hän kertoi asettuneensa jälleen ehdolle, koska siihen tuli laajalti pyyntöjä.

”Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat ovat (tehtävässään) niin kauan kuin kenttä kokee, että heillä on siihen tehtävään annettavaa. Minua ovat laajasti ympäri Suomea piirijärjestöt ja jäsenjärjestöt pyytäneet talvella asettumaan ehdokkaaksi”, Häkkänen sanoi.

Hän ei suoraan halunnut ennakoida, miten sunnuntain äänestys varapuheenjohtajistosta menee.

”Teen hurjasti töitä Suomen puolesta erilaisissa tehtävissä. Tietysti kierrän ympäri Suomea paljon hoitamassa asioita ja olen paljon tekemisissä kokoomuslaisten kanssa. Kyllä minä uskon, että se työn jälki näkyy siinä”, Häkkänen sanoi.