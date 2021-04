Suomeen toimitetut Astra Zenecan koronarokotteet voivat mennä hukkaan, kun sopivat rokotettavat loppuvat – THL odottaa STM:n päätöstä

Suomeen saatavien rokotteiden määrät ovat lähiviikkoina nousemassa selvästi aiemmasta. Heinäkuun puolissä on tavoite, että kaikki halukkaat on rokotettu.

THL:n teettämän tuoreen kyselyn perusteella tiedot Astra Zenecan haittavaikutuksista eivät ole merkittävästi vähentäneet ihmisten rokotehaluja. Lehtikuva / Jussi Nukari

Suomessa ei ole tehty päätöstä siitä, mitä ylimääräisille Astra Zenecan koronavirusrokotteille tehdään, kun kaikki yli 65-vuotiaat ovat saaneet Suomessa rokotteen. Astra Zenecan koronarokotetta annetaan tällä hetkellä vain 65 vuotta täyttäneille suomalaisille.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Mia Kontio kertoo STT:lle, että rokotehankinnoista vastaavan sosiaali- ja terveysministeriön tulisi tehdä asiassa päätös.

Astra Zenecan rokotetoimitukset Suomeen pitäisi lakkauttaa jossain vaiheessa, Kontio sanoo. Muuten Suomeen toimitetut rokotukset jäisivät käyttämättä ja menisivät kokonaan hukkaan.

Jos ne ovat jo tulleet Suomeen, sen jälkeen niitä on todella hankalaa mihinkään eteenpäin pistää, Kontio sanoo STT:lle.

Ratkaisu asiaan olisi tehtävä riittävän ajoissa, jotta ylijäämää ei ehtisi tulla. Kontion mukaan Astra Zenecalla rokotettavat ihmiset loppuvat pian.

Yli 65-vuotiaat on kohta rokotettu hyvin monin paikoin. Kyllä sitä (rokotetta) varmasti jää käyttämättä, jos sitä ei muille voida käyttää, Kontio sanoo.

THL:n mukaan noin 60 prosenttia 65 vuotta täyttäneistä suomalaisista on saanut ainakin ensimmäisen rokoteannoksen. Yli 70-vuotiaista rokotteen on saanut jo lähes 85 prosenttia.

Kontion mukaan Astra Zenecan rokotetta on tilattu Suomeen yhteensä 3,7 miljoonaa annosta ja sitä on toimitettu tähän mennessä noin 430 000 annosta. Osa tulevista rokotteista käytetään myös toisten annosten antamiseen.

THL muutti koronarokotteiden ikärajaa hiljattain Astra Zenecan rokotteen kohdalla. Tähän mennessä useimmissa kunnissa 65–69-vuotiaille on annettu adenoviruspohjaista Astra Zenecan rokotetta. Toukokuusta alkaen mrna-rokotteita eli Pfizerin ja Biontechin sekä Modernan rokotteita voidaan antaa myös 65–69-vuotiaille, jos rokotettava niin toivoo.

Ikääntyneet eli 70-vuotiaat ovat saaneet enimmäkseen mrna-rokotteita.

Kontion mukaan lähtökohtaisesti 65 vuotta täyttäneille annettava toinen rokoteannos olisi kuitenkin samaa rokotevalmistetta kuin ensimmäinen annos.

Kunnat ja THL eivät ole pitäneet kirjaa siitä, kuinka moni on kieltäytynyt Astra Zenecan rokotteesta harvinaisten haittavaikutusten tultua ilmi. Astra Zenecan rokotteen saaneilla on raportoitu erittäin harvinaisia veren hyytymishäiriöitä, mutta 65 vuotta täyttäneillä ja sitä vanhemmilla ei ole todettu suurentunutta riskiä hyytymishäiriöön. Euroopan lääkeviraston EMA:n mukaan häiriöiden esiintyvyys on keskimäärin yksi sataatuhatta rokotettua kohti.

THL:n ylilääkärin Hanna Nohynekin mukaan halukkuus koronarokotteen ottamiselle on kuitenkin edelleen kasvussa Suomessa. THL:n teettämän tuoreen kyselyn perusteella tiedot Astra Zenecan haittavaikutuksista eivät ole merkittävästi vähentäneet ihmisten rokotehaluja.

Halukkuus ottaa ylipäänsä koronarokote on vain noussut korkeammalle marraskuussa tehtyyn kyselyyn verrattuna, ja se on pysynyt vanhoissa ikäryhmissä korkealla, Nohynek kertoo.

Nohynek kertoo saaneensa paljon yhteydenottoja erityisesti 60–69-vuotiailta, jotka ovat olleet huolissaan tilanteestaan Astra Zenecan ikärajojen ja haittavaikutusten takia.

Ihmisillä on ollut huolta myös siitä, että Astra Zenecan rokotteen jälkeen saakin toisena annoksena mrna-rokotetta.

Molemmat rokotteet toimivat sitä kautta, että syntyy suojaava vaste piikkiproteiinille, eikä ole mitään syytä epäillä, etteikö se vaste hiukan erilaisella rokotteella piikkiproteiinia vastaan olisi hyvä, Nohynek sanoo.

Myös Johnson & Johnsonin rokote sekä EMA:n myyntilupa-arvioinnissa oleva venäläinen Sputnik-rokote ovat Astra Zenecan kaltaisia adenoviruspohjaisia rokotteita. Tällä hetkellä on arvioitu, että harvinaiset veren hyytymishäiriöt voivat liittyä juuri adenovirusrokotteiden toimintatapaan.

Johnson & Johnsonin rokotteella häiriö on havaittu Yhdysvalloissa noin yhdellä 500 000 rokotetusta, Nohynek kertoo. Hänen mukaansa voi olla odotettavissa, että harvinaisia haittavaikutuksia havaitaan myös Sputnik-rokotteen saaneilla ihmisillä.

Astra Zenecan Suomeen tulevien rokote-erien kokoa on Kontion mukaan vaikea arvioida, sillä toimitusmäärät ovat vaihdelleet erittäin paljon noin 13 000 annoksesta yli 100 000 annokseen. Astra Zenecan rokotteiden toimituksissa on ollut laajoja häiriöitä koko EU:n alueella.

Nyt tulevan viikon määriä ei ole ilmoitettu ollenkaan. Alun perin oli ilmoitettu noin 140 000 (rokoteannosta), mutta toteutuuko se, siitä ei ole tietoa, Kontio sanoo.

Kontion mukaan muista koronarokotteista Pfizerin ja Biontechin rokotetta Suomeen tulee ensi viikosta lähtien reilut 200 000 annosta viikossa, kun aiemmin määrä on ollut noin 150 000 rokotetta viikossa.

Modernan toimituserien koko kasvaa aiemmasta kahden viikon välein tulleesta noin 40 000 annoksesta nyt viikoittaiseen 35 000–40 000 annokseen. Johnson & Johnsonin rokotetta pitäisi tulla puolestaan kesäkuun loppuun mennessä noin 400 000 annosta.

Suomessa on rokotettu yhteensä noin 1,5 miljoonaa ihmistä. THL:n tavoitteena on, että jokainen, jolle rokotus tarjotaan, olisi saanut ensimmäisen annoksensa heinäkuun puoleenväliin mennessä.