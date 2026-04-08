Loppuviikosta päivät lämpenevät mutta öisin pakastaa Korkeapaine vaikuttaa Suomen säähän ja sää on lämpenemään päin. Viikonloppuna lämpötila voi päiväsaikaan nousta 15 asteeseen, mutta öisin pakkasta on koko maassa

Päivät käyvät yhä lämpimämmiksi, kun huhtikuu etenee.

Viileähkön ja sateisen pääsiäisen jälkeen sää poutaantuu ja selkeytyy koko maassa korkeapaineen vaikutuksen alla. Samalla lämpötilan vuorokausivaihtelu on kasvamassa. Viikonloppuna eroa voi päivä- ja yölämpötilan välillä olla jopa 15 astetta.

Tänään keskiviikkona sää on ollut aurinkoista ja lämpötila on laajalti noussut viiden ja kymmenen asteen välille, idässä ja Lapissa on ollut hieman viileämpää. Yöksi pohjoisen ylle purjehtii hieman lisää ylä- ja keskipilveä, etelämpänä taivas pysyy selkeänä.

Lämpötila laskee kaikkialla pakkaselle, erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla jopa 10 pakkasasteen tuntumaan. Aamulla sää alkaa lämmetä varsin nopeasti, iltapäivällä koko maassa ollaan plussalla ja erityisesti lännessä 10 astetta voi mennä rikki. Taivaallakaan ei juuri pilvenhattaroita näy.

Perjantaiyönä mennään jälleen koko maassa pakkaselle, joskin yö vaikuttaisi hieman edellistä lauhemmalta. Päivällä auringonpaisteessa lämpötila nousee koko maassa viiden ja kymmenen plusasteen välille, etelässä ja lännessä jopa korkeammalle.

Varsinainen lämpeneminen on sääkartoilla näkyvissä lauantaina, kun lämpötila voi Koillismaalla ja Etelä-Lapissa saakka nousta +10 asteeseen. Etelämpänä jännitetään, saadaanko viikonlopun aikana kevään ensimmäiset 15 asteen lukemat. Kaiken kaikkiaan viikonloppuna kannattaa siis ulkoilla, sillä kevätsää ei tästä juuri parane.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

