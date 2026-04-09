Sellun vienti laski dramaattisesti Sellun viennin arvo on vähentynyt viime vuodesta yli neljänneksen.

Sellupaaleja ajetaan Kemijärvellä trukilla junaan. Kuva: Markku Vuorikari

Metsä | Metsäteollisuus Jussi Vehkala

Kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden viennin arvo on laskenut merkittävästi. Asia käy ilmi tullin ulkomaankaupan 2026 helmikuun ennakkotilastosta.

Paperimassan eli sellun viennin arvo laski 26 prosenttia vuoden 2025 helmikuuhun verrattuna. Paperin ja pahvin viennin arvo väheni taas 18 prosenttia 2025 vastaavasta ajankohdasta.

Tammikuussa sellun vienti laski vuodentakaiseen verrattuna 32 prosenttia.

Ennakkotilasto tarjoaa varhaisimmat kuukausikohtaiset kokonaisluvut Suomen tavarakaupasta ulkomaiden kanssa. Yksityiskohtaisemmat tiedot viennistä ja tuonnista sekä erittelyt maittain ja tavararyhmittäin julkaistaan myöhemmin kuukauden lopussa.

Useamman vuoden kestänyttä viennin arvon laskua selittää pitkäkuituisen sellun maailmanlaajuisen kysynnän ja hinnan heikentyminen.