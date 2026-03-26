Keslan viime vuosi oli raskaasti tappiollinen, mutta sitten tuli onnenpotkuPuunkorjuu- ja traktorivarusteita valmistava Kesla kampesi myös puolustustarvikkeiden valmistajaksi.
Pörssiyhtiö Keslan tilikauden 2025 liikevaihto oli 34,4 miljoonaa (44,3 vuonna 2024) euroa. Liiketulokseksi muodostui –4,9 miljoonaa euroa (0,04). Epävarma markkinatilanne puraisi tilauksista kolme prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Liikevaihto laski edellisestä vuodesta 22 prosenttia. Loka–joulukuun liikevaihto edellisvuoteen verrattuna laski 41 prosenttia. Viimeisen neljänneksen liiketulos heikkeni –2,3 miljoonaan euroon (0,3).
Osakekohtainen tulos jäi –1,32 euroon (–0,15) sekä A- että B-osakkeille. Hallitus esittää, ettei osinkoa viime vuodelta jaeta.
Keslan nettovelkaantumisaste oli tilikauden lopussa 142 prosenttia (98). Yhtiön omavaraisuusaste 31 prosenttia on edelleen hyvä, vaikka heikkenikin noin seitsemän prosenttiyksikköä. Rahoitusaseman kohentamiseksi yhtiö on saanut neuvoteltua uutta rahoitusta.
Kesla tiedotti joulukuussa käynnistävänsä tervehdyttämistoimet. Se aikoo optimoida rakennettaan ja arvioida strategisesti tuoteryhmiään. Yhtiö lupaa tänä vuonna uusia tuotelanseerauksia.
”Tilaus antaa hyvän pohjan kannattavuuden parantamiselle.”
Kesla luottaa saavansa uutta jalansijaa puolustusteollisuudessa. Yhtiö on perustanut Defence-tuoteryhmän, jolla se pyrkii kansainvälisille markkinoille. Yhtiö toimitti viime vuonna koe-erän monikäyttöperävaunuja erään Nato-maan puolustusvoimille.
Sen jatkoksi Kesla kertoo nyt allekirjoittaneensa sopimuksen Kerberos-monitoimiperävaunujen toimittamisesta nimeämättömälle Nato-maalle. Tilauksen arvo on noin 17 miljoonaa euroa, joka on puolet viime vuoden liikevaihdosta.
”Toimitukset alkavat kesäkuussa 2026 ja jatkuvat noin vuoden ajan. Tilaus parantaa merkittävästi tehtaidemme käyttöastetta ja antaa hyvän pohjan kannattavuuden parantamiselle”, toimitusjohtaja Pasi Nieminen sanoo katsauksessaan.
”Jatkamme Defence-tuoteryhmän määrätietoista kansainvälistä myyntityötä ja odotamme tämän näkyvän konkreettisesti vuoden 2026 aikana vientimaiden määrän kasvuna sekä työn alla olevien myyntiprojektien kotiutumisena”, Nieminen toteaa.
Kesla arvioi kuluvan vuoden liikevaihdoksi 38–45 miljoonaa euroa ja liiketulokseksi plus–miinus kaksi prosenttia liikevaihdosta.
Metsäpalvelu
- Osaston luetuimmat