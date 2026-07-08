Taaleri sijoittaa 30 miljoonaa Fintoilin mäntyöljybisnekseen Fintoil tähtää Euroopan johtavaksi biojalostamoyritykseksi.

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Fintoil jalostaa mäntyöljyä Haminassa. Kuva: Jaana Kankaanpää

Metsä | Metsäteollisuus Jarmo Palokallio

Sijoitus- ja vakuutusyhtiö Taaleri sijoittaa 30 miljoonaa euroa biojalostamoyhtiö Fintoiliin. Yhtiön tavoitteena on nousta Euroopan suurimmaksi biojalosteiden valmistajaksi.

Fintoilin mukaan biopolttoaineiden ja -kemikaalien kysyntä maailmalla on kasvussa. Yhtiö jalostaa sellutuotannon sivuvirtana syntyvää mäntyöljyä Haminan biojalostamossa. Biojalostamon vuotuinen jalostuskapasiteetti on 200 000 tonnia raaka-ainetta.

Taalerin sijoitus on osa Fintoilin 105 miljoonan euron rahoituskierrosta. Sen toisena osapuolena on norjalaisen pääomasijoittajan HitecVisionin 75 miljoonan euron sijoitus.

Järjestely vahvistaa Fintoilin tasetta, tukee tuotannon kasvattamista ja mahdollistaa uusien investointien arvioinnin.

”Keskitymme tuotannon skaalaamiseen ja tuotevalikoiman sekä tuotteiden kehittämiseen ja optimointiin. Valmistaudumme aktiivisesti uusiin investointeihin ja muihin kasvumahdollisuuksiin”, sanoo Fintoilin toimitusjohtaja Ari-Pekka Määttänen.

Fintoilin liikevaihto on kasvanut vuosittain useilla kymmenillä miljoonilla euroilla. Viime vuonna yhtiön liikevaihto nousi 138 miljoonaan euroon. Yhtiö tavoittelee sen merkittävää kasvattamista jo tänä vuonna.

Käyttökatteen yhtiö yrittää nostaa 20 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Se edellyttää tuotannon kohdentamista korkeimman lisäarvon antaviin tuotteisiin ja markkinoihin.

Määttäsen mukaan Fintoilin kehitys heijastaa laajempaa energia-alan murrosta, jossa uusiutuvien ja kestävien ratkaisujen merkitys kasvaa nopeasti.

Kysyntää tukee kehittyneiden biopolttoaineiden kysynnän kasvu. Sitä vauhdittaa EU:n uusiutuvan energian direktiivin täytäntöönpano sekä uusiutuvien polttoaineiden kansalliset jakeluvelvoitteet Euroopassa.