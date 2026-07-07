Skogsaktuellt: Ruotsin nuorten metsien kehitys yllätti tutkijatMyös puulajisuhteet muuttuvat Ruotsissa, paljastaa tuore tilasto.
Ruotsin metsien puuston tilavuus kasvaa edelleen. Nykyiset nuoret metsät poikkeavat monin tavoin muutaman vuosikymmenen takaisista. Ne kasvavat korkeutta aiempaa nopeammin ja vanhemmissa nuorissa metsissä on myös aiempaa enemmän runkotilavuutta, raportoi ruotsalainen verkkolehti Skogsaktuellt.
Kehityssuunta ilmenee Ruotsin maatalousyliopiston tuoreesta virallisesta metsätilastosta, jonka teemaosiona ovat nuoret metsät. Nuorten metsien pinta-ala on Ruotsissa kasvanut viime vuosina, mutta on edelleen pienempi kuin 1980- ja 1990-luvuilla.
Puuston kasvu on Ruotsissa kääntynyt kokonaisuudessakin nousuun vuodesta 2012 jatkuneen heikkenemisen jälkeen. Samaan aikaan puuston kokonaispoistuma hakkuissa ja luonnollisen kuolleisuuden seurauksena on vähentynyt.
Puulajisuhteet ovat muuttuneet jonkin verran: kuusen osuus on kasvanut koko maassa, kun taas männyn osuus on vähentynyt erityisesti Etelä-Ruotsissa. Etelä-Ruotsissa lehti- ja sekametsien osuus on kasvanut.
Metsätilastossa julkaistiin ensimmäistä kertaa valtakunnallinen kokonaiskuva taimikoiden ja nuorten metsien vaurioihin. Vauriot ovat yleisimpiä lehtipuilla. Selkärankaiset eläimet aiheuttavat lähes 80 prosenttia vaurioista, joiden vuoksi nuorta metsää ei enää katsota onnistuneesti uudistuneeksi.
”Nuoret metsät ratkaisevat, miltä tulevaisuuden metsät näyttävät”, totesi SLU:n valtakunnan metsien inventoinnin ohjelmapäällikkö Cornelia Roberge lehdelle.Artikkelin aiheet
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