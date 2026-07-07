Suomussalmen Hukkajoen raakkutuhosta nostettiin syytteet – miljoonien korvausvaatimuksetSyytteeseen on asetettu viisi henkilöä ja kolmelle yhtiölle vaaditaan yhteisösakkoa.
Syyttäjä on nostanut syytteet liittyen tapahtumiin Suomussalmen Hukkajoella metsänhakkuissa elokuussa 2024. Joen ylityksen seurauksena kuoli ja vahingoittui uhanalaisia jokihelmisimpukoita eli raakkuja, jotka ovat luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja. Myös niiden elinympäristöä tuhoutui.
Viittä henkilöä syytetään törkeistä luonnonsuojelurikoksista, törkeistä eläinsuojelurikoksista ja ympäristön turmelemisista. Kolmelle yhtiölle vaaditaan yhteisösakkoa. Valtiolle luonnonsuojelulain mukaan vaadittava korvaussumma on lähes kaksi miljoonaa euroa.
Vastaajat ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllisyytensä.
Haastehakemus on toimitettu Kainuun käräjäoikeuteen 7. heinäkuuta.
Asiassa on tehty myös viisi syyttämättäjättämispäätöstä.Artikkelin aiheet
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