Metsäkiinteistöjen myynti on hidastunut Ruotsissa tuntuvasti Metsäkiinteistöjen markkinat ovat Ludvig & Co:n mukaan edelleen varovaiset ja kiinteistöjen myyntiajat pitkiä.

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Metsäkiinteistöjen markkinat ovat yrityksen mukaan edelleen varovaiset ja kiinteistöjen myyntiajat pitkiä. Kuvituskuva. Kuva: Rami Marjamäki

Metsä | Metsänhoito Henna Lääveri

Ruotsissa avoimilla markkinoilla myytyjen metsäkiinteistöjen määrä on vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla laskenut tuntuvasti. Asiasta kertoo ruotsalaislehti Lantbrukets Affärstidning (ATL).

Jutussa siteerataan Ludvig & Co.-kiinteistönvälitysyrityksen puolivuosittaista metsämaan hintaraporttia. Yrityksen mukaan mukaan metsäkiinteistökauppojen kokonaismäärä avoimilla markkinoilla olisi kuluvana vuonna noin 30 prosenttia pienempi kuin 2020-luvulla keskimäärin.

Yritys muistuttaa, ettei sen tilastoa tule käyttää yksittäisten kiinteistöjen arvonmääritysmallina, sillä metsämaan hinta vaihtelee suuresti.

Hintaan vaikuttavat muun muassa kiinteistön sijainti sekä metsän ja tieverkoston laatu. Osin tästä johtuen kiinteistökaupan olosuhteet ovat yrityksen mukaan myös maan eri osissa hyvin erilaiset.

Yrityksen mukaan mukaan metsäkiinteistökauppojen kokonaismäärä avoimilla markkinoilla olisi kuluvana vuonna noin 30 prosenttia pienempi kuin 2020-luvulla keskimäärin.

Ludvog & Co. raportoi tilastonsa yksiköissä kruunua per kuutiometri.

Esimerkiksi Etelä-Ruotsissa metsän hinnat ovat yrityksen mukaan nousseet jopa 3,6 prosenttia 930 kruunuun eli noin 85 euroon kuutiometriltä viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Keski-Ruotsissa hinnat ovat sen sijaan laskeneet 2,6 prosenttia 561 kruunuun eli reiluun 50 euroon metsäkuutiometriltä.

Vielä suurempi ​lasku on Pohjois-Ruotsissa, jossa hinnat ovat laskeneet 4,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Keskihinta siellä on 329 kruunua eli vajaat 30 euroa metsäkuutiometriltä.

Metsäkiinteistöjen markkinat ovat yrityksen mukaan edelleen varovaiset ja kiinteistöjen myyntiajat pitkiä. Pitkän aikavälin ajurit ja kiinnostus metsäsijoituksiin ovat kuitenkin edelleen olemassa.

”Olemme olleet jo jonkin aikaa markkinatilanteessa, jossa puun hinnat ovat olleet korkeat ja korkoympäristö suotuisa. Tämä on vaikuttanut positiivisesti metsäkiinteistömarkkinoihin. Toisaalta puun hinnat ovat laskeneet jo jonkin aikaa, ja useat ulkoiset tekijät, kuten EU:n metsäpolitiikka ja geopoliittiset levottomuudet, ovat hillinneet markkinoita”, Ludvig & Co. toteaa raportin julkistustiedotteessa.

ATL: Försäljningar av skogsfastigheter har minskat kraftigt

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