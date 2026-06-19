ATL: Ruotsissa myynnissä harvinainen kiinteistö – mukana maata, metsää ja salamurhan tapahtumapaikka Jos taskusta löytyy ylimääräiset 400 miljoonaa kruunua ja kuninkaallinen historia houkuttelee, on Ruotsin kiinteistömarkkinoilla tarjolla unelmakohde.

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Kohteen kiinteistönvälittäjä muistuttaa, että historialliseen kohteen omistamiseen ja käyttöön liittyy myös ehtoja. Kuvituskuva. Kuva: Vesa-Matti Väärä

Metsä | Kulttuuri Henna Lääveri

Jos taskusta löytyy ylimääräiset 400 miljoonaa kruunua (noin 36 miljoonaa euroa) ja kuninkaallinen historia on lähellä sydäntä, on Ruotsin kiinteistömarkkinoilla tarjolla unelmakohde.

Ruotsalaislehti ATL:n mukaan myynnissä on Uppsalan ulkopuolella sijaitseva historiallinen Örbyhusin linnan kiinteistö.

Kaupan on koko kiinteistö linnoineen ja vankityrmineen. Kiinteistön kaupan olevasta reilusta kolmesta tuhannesta hehtaarista noin 2 275 hehtaaria on metsämaata, 500 hehtaaria peltoa ja 150 hehtaaria laidunmaata.

ATL:n mukaan kiinteistö on tällä hetkellä kuuden serkuksen omistuksessa. Kartanon kerrotaan olleen suvun omistuksessa yli sata vuotta.

Sukupolvenvaihdoksen haasteet ovat kuitenkin johtaneet perheen päätökseen laittaa kiinteistö myyntiin avoimille markkinoille.

Hieman synkäksi linnan historiaa värittää siellä väitetysti tapahtunut murha. Linnan ollessa Vasa-suvun omistuksessa 1500-luvulla, toimi se myös ruotsin kuningas Eerik XIV:n viimeisenä vankeuspaikkana.

Erik kuoli Örbyhusissa 26. helmikuuta 1577. Kuolinsyyksi on epäilty hernekeittoon sekoitetun arsenikin aiheuttamaa myrkytystä.

ATL:n mukaan mukaan kiinteistöä hoidetaan osakeyhtiönä, mikä mahdollistaisi myös sen, että oikeushenkilöt voivat jättää tarjouksia.

Yksityisoikeudellisia oikeushenkilöitä voivat esimerkiksi osakeyhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset ja säätiöt , ja julkisoikeudelliset esimerkiksi valtio, kunnat ja seurakunnat.

Tämä mahdollistaisi ATL:n mukaan sen, että esimerkiksi metsäyhtiöt voisivat olla kiinnostuneita kiinteistöä ja sen metsämaista.

Kohteen kiinteistönvälittäjä Viktor Danielsson muistuttaa jutussa, että historialliseen kohteen omistamiseen ja käyttöön liittyy myös ehtoja.

”Alueella on kulttuuriperintösuojelu, jonka vuoksi rakennuksia ei saa purkaa, eikä uusia rakennuksia saa rakentaa. Tämä koskee myös linnaa, jonka ulkoasua ei saa muuttaa eikä osittain myöskään sisätiloja”, Danielsson kertoo.

Linna on tällä hetkellä nähtävyys, jossa järjestetään opastettuja kierroksia, häitä ja konsertteja.

ATL: Unik skogsegendom till salu

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