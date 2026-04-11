Uusi opas selkiyttää luonnonarvojen kauppaa Jotta luontoarvojen ostaminen ja myyminen aidosti hyödyttää luontoa, tarvitaan pelisääntöjä sekä vaikutusten mittausta ja seurantaa.

Luontokadon edetessä on selvää, ettei sitä pysäytetä valtion varoin, vaan yksityisten toimijoiden on ryhdyttävä kompensoimaan aiheuttamiaan ympäristöhaittoja. Kuva: Tuomo Kesäläinen

Katja Lamminen

Luonnonarvokauppa ottaa ensiaskeleitaan Suomessa.

Uskottavan luonnonarvokaupan siivittämiseksi Compensate-säätiö ja Laininen Law Oy julkaisivat torstaina oppaan luonnonarvomarkkinaan. Sen on rahoittanut Adventurous Ideas Oy.

Opas pyrkii selventämään, mitä luonnonarvomarkkina tarkoittaa, miksi sitä tarvitaan, millaisia keinoja siinä on käytettävissä ja millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa yrityksille.

Luontokadon edetessä on selvää, ettei sitä pysäytetä valtion varoin, vaan yksityisten toimijoiden on ryhdyttävä kompensoimaan aiheuttamiaan ympäristöhaittoja. Se onnistuu rahoittamalla suojelua, ennallistamista ja luonnonhoitoa.

Luonnonarvokauppa nojaa lieventämishierarkiaan, joka tarkoittaa, että ensisijaisesti on pyrittävä välttämään luonnolle aiheutuvia haittoja. Jos se ei ole mahdollista, haitat on minimoitava ja vasta viimeisenä vaihtoehtona ne voidaan hyvittää.

Asianajaja Jenni Laininen Laininen Law Oy:stä mainitsi oppaan julkistustilaisuudessa, että nykyään yritysten luontoväittämiä säädellään tiukasti. Harhaanjohtavaa viherpesua harjoittavat yritykset jäävät yhä useammin kiinni valheistaan. Tapauksia on käsitelty markkinaoikeudessa.