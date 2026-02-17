AFP / LEHTIKUVA.

Suomenlahden jäätyminen aiheuttaa haittaa Venäjän viennille, kertovat uutistoimisto Bloomberg ja venäläinen talouslehti Kommersant.

Viipurin lähellä sijaitsevat Primorskin ja Vysotskin satamat ovat edellyttäneet maanantaista lähtien, että jäänmurtajien täytyy saattaa niitä laivoja, joilla ei ole jääluokitusta.

Bloombergin lähteiden mukaan Suomenlahden jäätilanne ja pula riittävän vahvarunkoisista laivoista hankaloittavat öljyn ja muiden tuotteiden vientiä Venäjän satamista.